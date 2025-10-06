「ようこそこの世界へ」中川翔子、ついに退院！ 双子との親子ショット公開「不安と喜びが行ったり来たり」
タレントの中川翔子さんは10月6日、自身のInstagramを更新。退院を報告し、双子との親子ショットを披露しました。
【写真】中川翔子＆双子の親子ショット
最後には、「不安と喜びが行ったり来たり だけどたくさんの優しいアドバイスやまわりに頼ってがんばろう！と気持ちが新しく引き締まりました 双子の命を守っていこう、、！」と母となった強い気持ちを明かしました。
ファンからは、「しょこたん＆双子ちゃん退院おめでとうございます」「これからがスタートですね！」「双子育児大変ですけど幸せが勝ちます」「沢山周りに甘えてくださいね」「無理せずにまわりに頼っていいですよー」「育児楽しんでくださいね〜」「今からが大変だけどがんばれー！」「周りに頼りまくってくださいね」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
「たくさん周りに甘えてくださいね」中川さんは「無事に双子と退院しました！！！！！」「双子、この宇宙に爆誕して初めての外の世界、太陽の光！ ようこそこの世界へ、、！」とつづり、写真と絵日記のイラストを投稿。写真では、セレモニードレスを着た息子たちとの親子ショットや花束を持つ自身のソロショットなどを披露しています。またイラストでは、息子たちの似顔絵と特徴、お世話になった看護師たちの仕事ぶりなどが感謝と共に描かれています。
双子男子の出産を報告1日に「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて 人生においてレアすぎる体験をした一日」と、無事に出産したことを報告していた中川さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
