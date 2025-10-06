『第21回 クラリーノ美脚大賞2025』に、受賞者の中島瑠菜さん、郄橋ひかるさん、仲里依紗さんが登壇しました（オーバー40ty部門を受賞した米倉涼子さんのみ、体調不良のため欠席）。

【写真を見る】【仲里依紗】「隠して生きていた」美脚のために「マッサージ3件はしご」笑顔で明かす





「クラリーノ美脚大賞」は、幅広い世代の女性の健康で魅力的な美脚を応援するために始まったもので、いま最も輝くファッションリーダーで、美脚の女性4名が表彰されます。









30代部門を受賞した仲さんは、可愛らしいピンクのハイヒールを履いて登場。“（どの靴で登場するかは）「このピンクがいい！」って、5秒で決まりました。まるでキャラクターみたい。気分が上がってます”と、笑顔を見せました。









受賞については、“まさか自分がと思った。普段から脚を出して歩くことがあまりなくて。隠して生きていたので、どこで私の足を見られていたのかと、ビックリ。本当に嬉しかったです”と、自身でも驚いたという仲さん。“この賞を毎年チェックしていた”と明かすと、理想の脚について、“菜々緒さんみたいな。本当に異次元”と、熱弁。









そんな仲さんは、自身の美脚の秘訣を聞かれると、“普段からマッサージは行っていたんですけど、昨日はマッサージを3件はしごしました。今朝も9時からサウナに行き、登壇するまでマッサージ”と、怒とうのマッサージスケジュールを公開。“だから今日、リアルな脚じゃないかもしれない（笑）。今日のために頑張りました。仕上がってます”と、笑いながら謙遜していました。



