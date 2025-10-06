7日に開幕する長崎くんち。

踊町の1つ「西古川町」が奉納する相撲ゆかりの演し物に、元小結の旭道山和泰さんの化粧まわしが使われます。

旭道山さんらが、長崎市の鈴木市長を表敬訪問しました。

（鈴木市長）

「重いですね。ずっしりと」

鈴木市長にお披露目された、元小結・旭道山 和泰さんの美しい「化粧まわし」。

くんちの演し物に使うため、西古川町に貸し出されることになりました。

（西古川町自治会 石橋 一浩 副会長）

「今回 様々なご縁で繋がって、なんとかここまで形になって、周りに感謝の思いしかない。この思いを胸に、立派な奉納ができればいいと考えている」

西古川町が奉納するのは、351年の歴史をもつ演し物「櫓太鼓」。

演技中に身に着ける「化粧まわし」は、奉納相撲に欠かせません。

10年ぶりの奉納となる町では、担当者が変更したことなどにより「化粧まわし」が確保できない状況となっていましたが、旭道山さんの協力が得られたということです。

（元小結 旭道山 和泰さん(60)）

「見て、何か感じてください。そして色々と思ってください。戦後80年、これが節目。思い出すということは、ご先祖様に対して敬意を表すことになるのでそう思ってほしい」

この化粧まわしと共に、西古川町は7日朝、諏訪神社で「櫓太鼓」と「本踊」を奉納します。