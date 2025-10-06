TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

自民党の高市総裁は、党の政策責任者で、今後、野党との政策協議が想定される政調会長には、総裁選で争い、決選投票では高市氏に投票した小林元経済安全保障担当大臣を起用する方針を固めました。