ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】自民・政調会長に小林鷹之氏起用の方針固める 高市早苗新総… 【速報】自民・政調会長に小林鷹之氏起用の方針固める 高市早苗新総裁と4日の総裁選で争う 【速報】自民・政調会長に小林鷹之氏起用の方針固める 高市早苗新総裁と4日の総裁選で争う 2025年10月6日 17時14分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 自民党の高市総裁は、党の政策責任者で、今後、野党との政策協議が想定される政調会長には、総裁選で争い、決選投票では高市氏に投票した小林元経済安全保障担当大臣を起用する方針を固めました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「麻生さんとは貸し借りあった」高市新総裁 逆転勝利のキーマンは麻生最高顧問 1回目の投票では小林氏・茂木氏に協力 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, 海, 仏壇, 老後, 法要, 在宅医療, 老人ホーム, 葬祭, 射出成形機, リハビリ