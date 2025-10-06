¡È¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¡É¤ÇÉÔ¿®Ç¤°Æ²Ä·è¤Î²Æì¡¦Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¡¡40Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ø¡¡»ÔµÄ²ñ²ò»¶¤Ï»ÔÈ¯Â°Ê¹ß½é¤á¤Æ
¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ÇÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¸©¤ÎÆî¾ë»ÔµÄ²ñ¤Ï9·î¡¢¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤«¼¿¦¤«¤ò·è¤á¤ë´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¡¢µÄÄ¹¤Ë²ò»¶¤òÄÌÃÎ¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¼ê¸ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ²ñ»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤Ï2006Ç¯¤ËÆî¾ë»Ô¤¬È¯Â¤·¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
²Æì¡¦Æî¾ë»Ô ¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¡§
¡ÊÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ï¡ËÂçÊÑÉÔËÜ°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¼¿¦¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿»ö°Æ¤Þ¤Ç¤â¡¢»ö¼Â¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¿¦¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢6Æü¤«¤é40Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£