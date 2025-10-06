「今の流行をダイレクトに知れる」韓国コスメに2万人殺到…物価高でも“お得に最新美容”　美容男子も「積極的に使うように」

ずらーっと続く長い長い行列。

多くの人が集まっていました。

週末2日間で行われていたのは、手ごろな価格の化粧品がそろう通販サイトのイベント「MEGA COSME LAND 2025」。

2025年は長引く物価高により、2024年に比べ化粧品の消費金額が減ったという人が増える中、20万人以上が応募し、倍率10倍という狭き門をくぐり抜けたラッキーな2万人の人たちが集まっていました。

特に人気を博しているのが、韓国のコスメグッズです。

20代：

今使っている基礎化粧品はほとんど韓国コスメ。日本製のコスメに比べてカラーバリエーションが多いのと、成分とかお値段にしてはすごく入っていたり。コストの面でもすごく助かってます。

20代：

日本よりもトレンドの入れ替わりが激しくて、今の流行をダイレクトに知れるのが韓国コスメのいいところ。

節約志向が広がる中、美容大国・韓国のコスメは、最新の化粧品をお得に試せるといいます。

さらに会場には、美容男子の姿も。

20代:

今日は姉に誘われてきた。姉が（韓国コスメ）大好きなので、それをたまに使わせてもらってる。いっぱいもらいました。大事に使います。今回を機に勉強して、韓国人みたいな肌になれるよう頑張る。

最近は男性でも若者を中心に美容への関心が高まりつつある中、お肌に悩みを抱えているという30代の男性もコスパの良い韓国コスメに魅了されていました。

30代：

毛穴とか肌のテカリとかはすごく気になる。今はほとんど韓国コスメを使うようにしてるかな。質もいいのとコストも安い。最近はすごくSNSとかでも（韓国コスメ）はやってるので、日焼けとかが気になるので、積極的に使うようにしている。

韓国コスメの中には日韓共同開発を行うブランドも。

ByUR・亀山彩菜さん：

韓国トレンドを日本の皆さまに、より多くの方に届けたいという思いからブランドを作った。

節約志向や男性の美容意識向上にあと押しされる韓国コスメ。

その人気は今後も広がりを見せていきそうです。