肩や首のコリ、頭痛、二重あごの原因にも！ “スマホ首”改善、簡単エクササイズ

首がにゅっと前に出て、顔から顎が突き出ている…そんな“スマホ首”になっていませんか？ 整形外科医の中村格子先生とパーソナルトレーナーのユウトレ先生にお話をうかがいました。

スマホ首とは…

正常な頸椎は、前方に緩やかにカーブをしているもの。スマホ首はそのカーブがなくなり、首に過度な負担がかかっている状態のこと。

左横から見たとき、本来はアルファベットのCのような形に軽くカーブを描いているはずの頸椎が、まっすぐ前に突き出ている状態。それに伴い顔も前に出てしまう。

自分でできる、スマホ首チェックリスト

・壁に背を向けて立ち、かかと、お尻、肩甲骨を壁につけたとき、後頭部だけ壁につかない。

・頭を壁につけて立ったとき、上手くうなずけない。

・普段の姿勢を横から見たとき、耳が肩より前に出ている。

・肩こり、頭痛が出やすい。

・歯を食いしばりがち。

スマホ首で起こる問題

うつむく、覗き込む、その姿勢がダメ…

その名の通り、スマホやタブレットの使いすぎが招くトラブル。うつむいての操作や、小さい画面を覗き込むように見ることが主な原因。

「頸椎がまっすぐになってしまい、曲がらない。首がにゅっと前に出ていて、さらに顎が突き出る場合もあります。頭の位置が前に倒れることで、後頭部にある筋肉が緊張し、肩や首のコリ、人によっては頭痛が発生。また顎のたるみとも関係があり、若いのに二重あごや口角が下がるといったことも。悪化すると手足のしびれが生じたり、ひどい場合は椎間板ヘルニアに発展するリスクもあります」（整形外科医・中村格子先生）

スマホ首改善エクササイズ

首が前に出た状態で筋肉がかたまることで生じる、スマホ首。まずは首まわりの筋肉をほぐすことから始め、首の自然なカーブを取り戻しましょう。

スマホ首改善エクササイズ1：バンザイ呼吸

首の緊張は呼吸との関係が深いので、適切な呼吸をできるようになると、首の緊張がやわらぎます。ベッドの上でもでき、手を上げて深呼吸するだけ。簡単！

HOW TO

1、仰向けに寝て膝を立て、息をしっかり吐き切る。

2、両手を下から上げていき、そのままバンザイの姿勢に。上げた手は床につけない。

3、そのまま深呼吸。胸にたっぷり息を吸い込み、吐き切る。5回繰り返す。

スマホ首改善エクササイズ2：かべ前屈

壁につけた頭をズズズ〜と下に下げていき、背中の上部から後頭部までをじんわりと伸ばすエクササイズ。背骨が伸ばされることで周辺の緊張が緩和され、姿勢が改善。体の背面が伸びていく心地よさを味わって！

HOW TO

1、壁に向かって立ち、頭を壁につける。

2、体の力を抜いて、ゆっくり深呼吸を繰り返しながら徐々に頭を落としていき、首の後ろから背中の上部までを壁につける。

3、20秒ほどキープし、ゆっくり上半身を上げる。

スマホ首改善エクササイズ3：肩甲骨ロウ

“ロウ”とは“引く”という意味。僧帽筋下部に刺激を与え、肩甲骨を下に引き、胸を開いて、胸から上の背骨をしっかり伸ばす。ラクにできる人は、3の状態のあと腕を羽のように上下に動かすと、より負荷がかかります。

HOW TO

1、うつぶせに寝て顎を引き、息を吐き切る。手のひらは天井に向ける。首を伸ばす。

2、胸の辺りから徐々に上半身を上げていく。顎は引いたまま。

3、腕を軽く持ち上げ、手のひらを裏返し、そのままゆっくり深呼吸。10秒キープ。5回繰り返す。

中村格子

なかむら・かくこ 整形外科医。「Dr.KAKUKOスポーツクリニック」院長。著書に『硬い体をほぐす かんたんストレッチ』（成美堂出版）など。アスリートからの信頼も厚い。

ユウトレ

パーソナルトレーナー。ピラティス＆パーソナルジム「NewAns西新宿」代表。毎日SNSでエクササイズ情報などを発信。ベストセラー本『立ち腹筋』（ワニブックス）など。