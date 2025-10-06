町唯一のスーパーが売り上げ低迷などのため9月上旬から休業している小国町で、町の第三セクターが休業中のフロア内に「ミニスーパー」を整備し6日、プレオープンを迎えました。



小国町では町中心部で営業を行う「白い森ショッピングセンターアスモ」内のスーパー「金十商店」が9月5日を最後に休業し、町内唯一のスーパーが事実上の閉店となりました。

施設の管理を行う第三セクター「小国いきいき街づくり公社」は、町民の意向などを踏まえ「金十商店」が使用していたフロアの一部に「ミニスーパー」を整備しました。プレオープンには肉の入荷が間に合わなかったものの、野菜や魚などおよそ600品目が並び、午前9時半の開店とともに多くの町民らが買い物に訪れていました。





】買い物客「アスモばっかりで買い物していた、今までだからよかった。あるといい。無くなると困る」公社は新潟県関川村にある最寄りのスーパー「Kマート関川店」から商品を仕入れ、商品を置く棚などは「金十商店」から借りて営業を行っています。買い物客「休業していたときは町外に何回か行った。やっぱり峠を越えないといけないからおっくうで」買い物客「年取っているから助かる。これから雪が降るとなかなか長井のほうに行くのも大変なので続けてもらいたい」「ミニスーパーマーケットまちの駅」は午前9時半から午後6時まで営業し10月12日13日の休業日を経て間に合わなかった肉類を含め、全ての商品が販売できる14日に本格的に営業を開始する予定です。