ワンオフのミケロッティ・レーザーが登場

日本でコレクターズカー専門のオークションハウスとして積極的に活動するビンゴ・スポーツが、11月7日〜8日に『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』が開かれる。

【画像】ミケロッティ・レーザーとアルピナB9 3.5クーペを中心に、オークション登場予定車両たち！ 全131枚

会場はお台場にあるアクセスの良い都市型EVカートコース『シティサーキット東京ベイ』を舞台に、希少な新旧コレクターズカーを集めて行われる。



『ミケロッティ・マトラ・レーザー』と呼ばれるコンセプトモデルが登場。 BHオークション

今回のオークションで注目の存在が『ミケロッティ・レーザー』だ。ヨーロッパではベース車両を尊重し、『ミケロッティ・マトラ・レーザー』と呼ばれるコンセプトモデルである。

イタリアのカロッツェリア『ミケロッティ』が、フランスのマトラM530をベースにワンオフで製作したスタディモデルがレーザーで、1971年のジュネーブ・モーターショーで発表された。

1977年には東京の晴海で開催された『ラ・カロッツェリア・イタリアーナ’77』に展示するため日本へ持ち込まれた。その後、松田コレクションに収蔵されスポーツカー博物館で展示されていた。閉館後もイタリアに戻ることなく日本の愛好家が所有してきた車両。日本で登録されている車両で、公道走行可能な点も見逃せない。

希少なアルピナB9 3.5クーペも登場

今回のオークションで、もうひとつの注目車が『アルピナB9 3.5クーペ』だ。歴代アルピナ車の中で最も美しいクーペと称される1台。E24初代6シリーズをベースにアルピナが77台制作した中の1台で、ニコルによる正規輸入車だ。

このほか、アメリカの現代ポップカルチャーアーティストのジェフ・クーンズがデザインした、エクステリアと内装を纏う特別仕様『THE 8Xジェフ・クーンズ』も並ぶ。8シリーズ・グランクーペをベースに99台限定で製作されたもので、日本には1台のみが存在する。



現時点で『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』出展予定の12台。 BHオークション

なお、9月30日現在で下記11台の出品が決定しているが、出品車両は随時追加される予定。オークションの最新情報や車両の詳細、参加方法については公式ホームページで確認を。

『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』出品予定車

1932年 MG J2

1969年 ロータス・エランS4 FHCブラック・バッヂ

1971年 ミケロッティ・レーザー

1971年 フォルクスワーゲン・カルマン・ギア・クーペ

1974年 スバッロ328

1985年 アルピナB9 3.5クーペ（E24）

1987年 ポルシェ911ターボ（タイプ930）

1995年 三菱ランサー・エボリューションIII

1999年 トミーカイラR-Z（日産スカイラインGT-R Vスペック/BNR34）

2002年 モーガン・エアロ8 シリーズ1

2023年 BMW M850i xドライブ・グランクーペ THE 8X ジェフ・クーンズ

1993年 ダイハツ・シャレード・サファリ・ラリー出場車 #19