自民党総裁選挙は4日の投開票の結果、高市早苗さんが新しい総裁に選ばれました。山形県選出の党国会議員や党県連の対応や反応をまとめました。



5人が立候補し、4日投開票が行われた自民党総裁選では、高市早苗・前経済安保担当大臣と小泉進次郎・農水大臣の決選投票の結果、高市さんが新総裁に選ばれました。自民党総裁に女性が就任するのは初めてです。

県選出の自民党国会議員3人の対応です。





遠藤利明衆院議員は今回、1回目、決選投票ともに小泉さんに投票しました。遠藤利明衆院議員「自民党は多種多彩な人がいるから、皆さんの総意で高市さんを選んだとすれば高市さんを中心にしてしっかりまとまっていこうとそれに尽きる。自民党は総裁選挙をして決まった人のもとに一致団結してまとまっていく。それ以外は何もない」鈴木憲和衆院議員は、1回目に茂木敏充さんに投票しましたが、決選投票の投票先は明らかにしませんでした。鈴木憲和衆院議員「どういう結果にしてもノーサイドでみんなで一致団結して日本のために頑張っていく。高市新総裁はずっと経済政策を思い切ってやらなければならないというのが持論。地域の皆さんの生活が安心できるように対応していくことがまず第一だと思う」加藤鮎子衆院議員は、1回目、決選投票ともに小泉さんに投票しました。加藤鮎子衆院議員「若い世代の声も受け止めながら改革意欲のある小泉進次郎さんに党の改革を引っ張ってもらいたいという期待はあったが、女性ということで刷新感を武器に高市新総裁にもぜひ改革を引っ張ってもらいたい」一方、県内の党員・党友の投票結果は、得票数6873票のうち、小泉さんが最も多い2438票、次いで高市さんが1639票などとなりました。伊藤重成幹事長は「これまでの国政選挙で小泉さんが県内入りして直接話す機会が多かったことが得票につながったと思う」と分析する一方、高市新総裁への期待も述べました。自民党県連・伊藤重成 幹事長「歴史上初めて女性の高市さんが総裁に就任することになった。自民党が大きく変わる前触れだし、ピンチをチャンスに変えていく大きな要因になってほしいと思っている」新総裁となった高市さんは今後開かれる臨時国会で次の総理大臣に指名される見通しです。