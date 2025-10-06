弁護士の橋下徹氏（56）が6日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に出演。自民党・高市早苗新総裁への期待と不安について語った。

橋下氏は、期待について党内の宮沢洋一税調会長ら「減税慎重派を崩せるかがカギ」と解説した。

秋の臨時国会で討議されるであろう補正予算について「焦点は国民民主党が言う年収の壁引き上げや、ガソリン・軽油の暫定税率廃止」とし、「半年から1年、国民民主がずっと言い続けてもなかなか実現できず、石破政権と約束するも反故にされた。減税するとなると、財源をどうするかに行きついて突破できなかった。そこを高市さんが突破できるかどうか」と注目点を挙げた。

不安点については、「高市さんと生番組でよく議論して意見ぶつかり合うんですけども…。これから高市さんはイチ国会議員じゃなく、内閣総理大臣におそらくなります。そうすると、自衛隊の最高指揮官になる。最高指揮官としてイケイケはダメ」と釘を刺した。

「高市さんは一部、強力に推してくれてた支持者向けに、僕からすればかなり危ういなと思うような、かなり強い主張をしてた」と指摘。「それが内閣総理大臣になって同じスタンスで行かれたら、僕はイチ国民としてものすごい不安を感じます」と吐露した。

「今回の総裁選で、かなりマイルドにしてきたところはあるけど、僕らはメディアの立場としてしっかり見ていかないと」と話し、「中国とはどこかでぶつかるリスクが高くなる可能性はあると思います…南西諸島のほうで。このときに国力に見合わないイケイケの思想で行ってしまうと、大変なことになると思う。僕は高市さんには最高指揮官としてイケイケのところはちょっと抑制してほしいと思う」と訴えた。