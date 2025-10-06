「ピザーラ」×「パックマン」コラボ！限定ピザでゲームと美味しさを堪能

「ピザーラ」から、2025年10月15日（水）～11月30日（日）の期間限定で、「パックマン」45周年と「アイドルマスター」20周年を記念した特別企画【#パックマス】コラボピザが登場します！新たなコラボピザ「ピザーラ MAKE IMP@CT！」では、人気のピザーラメニューをパックマンをイメージしてアレンジした3つの特別なピザが楽しめます。さらに、オリジナルグッズなどが当たるキャンペーンも実施中。

「ピザーラ MAKE IMP@CT！」のコラボピザとは？

ピザーラ MAKE IMP@CT！

「ピザーラ MAKE IMP@CT！」は、パックマン45周年＆アイドルマスター20周年を祝う特別なコラボピザです。注目すべきは、ピザーラの人気メニューを一枚で楽しめるという点。

コラボピザは3種類の異なる味が楽しめるスペシャルバージョンです。

「READY!!４種のチーズ＆ハニーピザ」や、「ダブルチェダーToPテリヤキチキンピザ」、そして「ダブルチェダーPOWERポテトピザ」が、パックマンのユニークな形に見立てて盛り込まれています。

これらのピザは、甘さと塩味が絶妙に融合した美味しさが特徴です。

限定グッズ付き！アクリルカードケース＆トレーディングカード

この「パックマスコラボピザ」を注文すると、オリジナルのアクリルカードケースとランダムでトレーディングカード3枚がセットで付いてきます。

カードにはハートホログラムが施され、全14種類のデザインからランダムで3枚が封入されているので、集める楽しみも倍増！

さらに、特典のアクリルカードケースにはボールチェーン付きで、お部屋に飾るのにもぴったりのアイテムです。ピザを楽しみながら、コラボグッズもゲットして、コレクションの一部にしましょう♪

「パックマス」限定キャンペーンでさらに楽しさ倍増！

マストバイキャンペーン 特典

さらに「パックマスコラボピザ」を購入すると、アクリルキーホルダーが当たるキャンペーンにも参加できます！

「A賞」ではオリジナルデザインのアクリルキーホルダー全種セットが、さらに「B賞」では選べるデザインのアクリルキーホルダーが当たります。

応募方法も簡単で、ピザーラ公式サイトで会員登録後、購入時に受け取るレシートで応募できます。ピザを楽しむだけでなく、オリジナルグッズも手に入れられるチャンスです♪

PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

限定ピザ＆グッズを楽しんで！「パックマス」コラボピザで特別なひとときを



「ピザーラ」の新作コラボピザ「ピザーラ MAKE IMP@CT！」は、パックマンとアイドルマスターの世界をピザで楽しめる特別な企画です。

美味しさ満点のピザに加え、オリジナルグッズもセットでお届け。さらに、キャンペーンに参加して限定アイテムをゲットできるチャンスも！

この機会にぜひ、ピザーラで「パックマス」コラボピザを注文し、特別なひとときを楽しんでくださいね♡