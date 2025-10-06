覚王山の参道沿いに、2025年6月オープンした生ドーナツ専門店「UNI DONUTS 覚王山店」。横浜を中心に全国20店舗以上を展開しており、名古屋では八事・栄に続く3店舗目です。



生地は毎日一から手作りし、その日に揚げたものだけを提供。軽やかでふっくら、そして“ふわもち”な新食感の生ドーナツが楽しめます。最大の特徴は、生地にカボチャを練り込んでいること。自然な甘みが加わるだけでなく、規格外のカボチャを使用することでフードロス削減にも貢献しています。





プレーンの【UNIドーナツ】は、生地本来の味を楽しめるシンプルな一品。かぼちゃの優しい甘みとふんわりとした口あたりで、根強いファンを持つ看板メニューです。中にクリームをたっぷり詰めた定番フレーバーは5種類。【ホイップドーナツ】は、 香り 高いホイップクリームがふわふわ生地と相性抜群。やさしい甘みと軽やかな食感が広がります。【カスタードホイップドーナツ】は、濃厚でなめらかなカスタードクリーム入り。コク深い味わいと軽い生地のバランスが絶妙です。【いちごドーナツ】は、フレッシュないちごを練り込んだ生地に、程よい酸味と自然の甘さと 香り 立つクリームを合わせた人気メニューで、特に女性やお子さんに好評です。そのほか、【 抹茶 ドーナツ】や【チョコドーナツ】など、幅広い世代が楽しめるフレーバーもラインナップ。さらに季節限定メニューも登場し、春は「クッキークリームドーナツ」や「ティラミスドーナツ」、夏には「ハニーレモンホイップドーナツ」「マンゴーココドーナツ」など、訪れるたびに新しい味に出会えます。生ドーナツならではのふわもち食感を楽しむためには、購入から3時間以内に食べるのがおすすめです。＜メニュー＞【UNIドーナツ（プレーン）】 250円【ホイップドーナツ】 350円【カスタードホイップドーナツ】 400円【いちごドーナツ】 450円 抹茶 ドーナツ】 450円【チョコドーナツ】 500円※2025年7月1日時点の情報です