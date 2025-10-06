Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙNHK¥×¥é¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°¿ô¤¬Á´¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¤òµÏ¿¡£ºÇ¤â¸«¤é¤ì¤¿²ó¤Ï¥á¥¤¥³¤È·òÂÀÏº¤ÎÌ¾¾ìÌÌ
9·î26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¤Þ¤¿¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÊÊüÁ÷ÅöÆü¡Á¸«Æ¨¤·7Æü´Ö¡Ë¤Î»ëÄ°¿ô¤¬¡¢Ä«¥É¥é¡¦Âç²Ï¤ò´Þ¤àÎòÂå¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬10·î6Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£NHK¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Î¤Ö¤È¿ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿ºÇ½ª²ó¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
NHK¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´130²ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ° UB ¿ô¤Ï 60.4 Ëü¤Ç¡¢ÎòÂåÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ´Þ¤àÁ´¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Ê¿¶Ñ»ëÄ° UB ¿ô¤À¤Ã¤¿¡£UB¿ô¤È¤Ï»ëÄ°¤·¤¿Ã¼Ëö¤Î¿ô¡£
Âè93²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡Ë¤È·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤Î¤É¼«Ëý¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ë¥á¥¤¥³¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬·òÂÀÏº¤¬±þ±ç¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¤¥³¤¬·òÂÀÏº¤Ë¹ðÇò¤·¡¢£²¿Í¤¬È¾Ç¯¸å¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÊüÁ÷½ªÎ»¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À©ºîÅý³ç¤Ç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÁÒºê·û¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
È¾Ç¯´Ö¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à°ìÆ±´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷ 100 Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆÀï¸å 80 Ç¯¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤ä»°À¤Âå¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Äº¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Ä¾¸åÇÛ¿®¤â¼Â¸½¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¤´¹¥É¾¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10 Ç¯¸å¤â 20 Ç¯¸å¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ëºß¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¡ãÌø°æ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡£