ニューストップ > 国内ニュース > 秋の高校野球岡山大会 「倉敷商業」が7年ぶり優勝 玉島商業を4対2… 秋の高校野球岡山大会 「倉敷商業」が7年ぶり優勝 玉島商業を4対2で下す 秋の高校野球岡山大会 「倉敷商業」が7年ぶり優勝 玉島商業を4対2で下す 2025年10月6日 17時0分 RSK山陽放送 写真拡大 秋の高校野球岡山大会はきのう（5日）決勝が行われ、倉敷商業が玉島商業を4対2で下しました。倉敷商業は7年ぶり、6回目の優勝です。