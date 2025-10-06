NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に出演中の中村隼人がInstagramを更新。久々の登場を告げた投稿に、ファンから喜びの声が相次いでいる。

投稿では、「久々に吉原での登場でした。笑 来週もお楽しみ！」とコメントを添え、平蔵姿で撮影の合間にくつろぐ姿を公開。黒の羽織に家紋入りの胴着、袴姿で刀を構えたその佇まいには、凛とした風格と余裕が漂う。

コメント欄には、「平蔵さんがいると和みます」「やっぱり隼人さんの登場回はテンション上がる」「いよいよ“火付盗賊改方・長谷川平蔵である！”の名乗りが聞けるのですね」といった声が寄せられている。また、「べらぼうスピンオフ時代劇『鬼平犯科帳』ぜひお願いします」といった感想も多く見られた。

また、過去に投稿された過去の写真では「御先手組弓頭になりました」と報告し、長谷川平蔵としての地位の上昇を匂わせる一枚も話題となっていた。

次回放送では、平蔵の「名乗り」シーンが待ち受けている予告もあり、早くも期待の声が高まっている。（文＝リアルサウンド編集部）