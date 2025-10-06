台風22号（ハーロン）日本列島へ？

気象庁によりますと、台風22号はきょう（６日）午後３時には、父島の南西約１９０キロにあって、1時間に１５キロの速さで北西へ進んでいます。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

台風22号 今後の進路は？

台風の中心は、



あす（７日）午後３時には日本の南で強い台風になる見込みで

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（８日）午後３時には日本の南で強い台風になる見込み

中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



９日午後３時には伊豆諸島近海で非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



１０日午後３時には日本の東で強い台風になる見込み

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



１１日午後３時には日本のはるか東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



の予想となっています。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。