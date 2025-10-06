【台風情報】「台風22号（ハーロン）」今後の進路は？ 最大瞬間風速は65メートルの予想 非常に強い勢力で日本列島に接近か【6日午後5時更新 気象庁発表 10月6日～10月22日までの16日間天気シミュレーション】
台風22号（ハーロン）日本列島へ？
気象庁によりますと、台風22号はきょう（６日）午後３時には、父島の南西約１９０キロにあって、1時間に１５キロの速さで北西へ進んでいます。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想図は【画像①】の通りです。
台風22号 今後の進路は？
台風の中心は、
あす（７日）午後３時には日本の南で強い台風になる見込みで
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
あさって（８日）午後３時には日本の南で強い台風になる見込み
中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
９日午後３時には伊豆諸島近海で非常に強い台風になる見込み
中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６５メートル
１０日午後３時には日本の東で強い台風になる見込み
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
１１日午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
の予想となっています。
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。