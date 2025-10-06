北川景子、家族でディズニー満喫 俳優仲間・高橋光臣ファミリーとオフ楽しむ「貴重なフォト」「家族ぐるみのディズニー良きですね」
俳優の高橋光臣（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。「先日、仲良し家族で夢の国に行ってきました」と明かし、DAIGO（47）＆北川景子（39）家族と一緒に東京ディズニーランド（TDL）に出かけた日の思い出などを動画とともに披露した。
【写真】「家族ぐるみのディズニー良きですね」「貴重なフォト」パークを満喫する北川景子＆高橋光臣
ドラマ『リコカツ』（TBS系／2021年4月期放送）、『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系／25年4月期放送）など、これまでいくつかの作品で共演してきた北川と高橋だが、プライベートでも親交が深く、SNSでは“家族ぐるみの付き合い”がたびたび報告されている。
この日、高橋は両家族でTDLに出かけたことを伝え、北川と共にピースサインを決めた2ショットや、シンデレラ城前で撮影したDAIGOとの2ショットなど、パークでの楽しげな様子を紹介。
「当日は小雨がふるコンディションでしたが、狙っていた乗り物とパレードを観ることができ、子供達も大人達も大満足の1日になりました。行き交う人達もみんな笑顔で幸せそうで…やはりディズニーランドは最高の場所です」と振り返った。
続けて「そして今回のディズニーの思い出をスイーツに、ということで【モンブランドレスケーキ】を作ってみました」とつづり、動画ではプリンセスをかたどったモンブランのデコレーションケーキを手作りする様子も披露。レシピ本を発売するなど“スイーツ俳優”としても知られ、「うまく出来たでしょ？」とその出来栄えに自信をのぞかせていた。
コメント欄には「夢の国に一緒に行ったのがDAIGOさん夫妻とは」「写真すてき」「家族ぐるみのディズニー良きですね」「貴重なフォトありがとうございます」「Dさん家族とのステキな想い出をケーキで表現するなんて、芸術的です」「おしゃれなケーキだーっ!!センスが良すぎます」など、さまざまな反響が寄せられている。
