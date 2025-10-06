１９９０年代の広島で正捕手を務めた西山秀二（５８）さんは、２度のベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝くなど３球団で２０年の現役生活を送った。大阪・八尾の大正中時代には桑田真澄投手（現巨人２軍監督）とバッテリーを組み大会を制覇してきたが、高校は別々の道を歩むことに。あこがれていたＰＬ学園への入学が頓挫した西山さんは、猛勉強の末、大阪の名門校・上宮の合格を勝ち取る。しかし、高校進学とは別に親に直談判していた夢があった。

◇ ◇

桑田−西山の強力バッテリーは大正中学で解消となった。

高校球児のあこがれである「甲子園への近道」としてＰＬ学園への進学を希望していた西山さんだったが、大人の事情で違う道を選ぶことを余儀なくされたという。

「中学３年の夏に野球が終わって、そこからセレクションに行ったりしてたんだけど、ゴタゴタがあって。１１月くらいに行けないことになって」

遠い昔の記憶を思い起こしつつ言葉を濁した。

そこから志望校に切り替えたのは、一枝修平氏らプロ野球選手を輩出している大阪の強豪私学、上宮だった。

「１歳上のいとこも上宮で野球やってたし、地元（八尾市）から行ってる人も結構いて。そのころから野球が強くて有名やった。塾に行ったり、家庭教師つけたり。２、３カ月慌てて勉強して、受験したんです」

野球漬けの日々から一転して受験生となった西山さんは、元々成績優秀だったこともあり見事に合格を勝ち取った。

「元木（大介＝巨人）の時代と違って、俺らの時代は、ほんとに受験して成績を取らないと入れなかった。偏差値が高かったんですよ。元木は勉強せんでも入れたけどね。あいつは特待生。あいつらの時代から特待生の制度ができたけど、僕らの時は受験でしか入れんかったんですよ」

高校の後輩であり、巨人でもチームメートとなった元木氏をイジりつつ、得意顔を見せた。

実はＰＬへの道が断たれた段階で、父親に直談判した夢があった。

「あのころ、俺はほんとにプロレスラーになりたかったんですよ。大阪府立体育館によく見に行ったりしてた。新日が好きで、長州力さんが好きやった。アントニオ猪木さんも好きやったな」

熱心な新日本プロレスファンだった少年は、高校に行かずにプロレスラーになりたいと父に告げたが、背中を押してはもらえなかった。

「親が高校だけは出ろって。上宮に落ちたら、もう近所の学校行って、野球せんでもええし、好きにすればいいけど、高校だけは出ろということやった」

当時を回想しながら、西山さんは別の人生を夢想する。

「上宮に落ちてたら、多分、近所の公立校に行って。そこは野球部がなかったんやけど、ラグビーが有名やったし、ひょっとしたらラグビーをやって、ゆくゆくはプロレスラーになってたと思う」

どのようなプロレスラーになっていたのだろうか。

「体がちっちゃかったから。プロレスラーになるには身長が１８０はないと。１７０ナンボしかないから、ジュニアヘビー級しか無理やな。覆面レスラー、マスクマンになってたんじゃないか。空中殺法をやってね」

マスクマン西山を思い描いた。

プロレスラーになるという夢はかなわなかったが、親の説得を受け入れ、受験勉強にいそしみ、上宮に合格したことでプロ野球選手への道は開けていった。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。