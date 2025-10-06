『斑尾アニフェス』突然開催中止！先週まで大々的に告知 豪華ゲスト参加予定も「制作運営上の諸事情により」
10月25日・26日に開催予定だったイベント『斑尾アニフェス2025』（場所：斑尾高原エリア）が、突然中止となることが6日、公式サイトにて発表された。
【画像】土屋アンナ、松本梨香…参加予定だった 『斑尾アニフェス』運営の謝罪文
公式サイトでは「10月25日（土）26（日）に予定しておりました『斑尾アニフェス2025』につきまして、制作運営上の諸事情により、苦渋の決断ではございますが中止にすることを決めさせていただきました」と報告。
「開催を楽しみにしていただいた皆様、ご出演者予定の皆様、出店企業ブースの皆様、協賛、後援いただきました皆様、地元の皆様、関係各所の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「本イベントへの温かいメッセージ、応援など多数いただいておりましたこと、心より感謝申し上げます。我々の力不足、準備不足のためこのような結果になりましたこと、心よりお詫びいたします。何卒ご容赦を賜りますようお願いいたします」と伝えた。
同イベントは、向こう10年間(それ以上の期間)の継続イベントとして、日本及び世界の“アニメ”ファンに楽しんでもらうためのイベントを育んでいくことと、斑尾エリアの魅了を再発信することをコンセプトに、老若男女問わず、国、言語問わず、個人参加者から仲間同士、ファミリーで...、と一人一人のスタイルで楽しむことができるイベントを目指していた。
出演アーティストは松本梨香、藤川千愛、土屋アンナ、高橋洋子、岩崎良美など多数で、10月1日の更新まで公式SNSで開催を大々的に告知していた。
