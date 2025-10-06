ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８８、伊８４ｂｐと大きく逆転、仏内閣崩壊で ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８８、伊８４ｂｐと大きく逆転、仏内閣崩壊で

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間16:53時点）（%）

ドイツ 2.719

フランス 3.595（+88）

イタリア 3.556（+84）

スペイン 3.269（+55）

オランダ 2.882（+16）

ギリシャ 3.408（+69）

ポルトガル 3.126（+41）

ベルギー 3.29（+57）

オーストリア 3.029（+31）

アイルランド 2.979（+26）

フィンランド 3.103（+38）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）



※フランスのルコルニュ首相が辞表を提出、マクロン大統領に受諾された。

