ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８８、伊８４ｂｐと大きく逆転、仏内閣崩壊で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間16:53時点）（%）
ドイツ 2.719
フランス 3.595（+88）
イタリア 3.556（+84）
スペイン 3.269（+55）
オランダ 2.882（+16）
ギリシャ 3.408（+69）
ポルトガル 3.126（+41）
ベルギー 3.29（+57）
オーストリア 3.029（+31）
アイルランド 2.979（+26）
フィンランド 3.103（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
※フランスのルコルニュ首相が辞表を提出、マクロン大統領に受諾された。
