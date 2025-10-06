ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８８、伊８４ｂｐと大きく逆転、仏内閣崩壊で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間16:53時点）（%）
ドイツ　　　　2.719
フランス　　　3.595（+88）
イタリア　　　3.556（+84）
スペイン　　　3.269（+55）
オランダ　　　2.882（+16）
ギリシャ　　　3.408（+69）
ポルトガル　　　3.126（+41）
ベルギー　　　3.29（+57）
オーストリア　3.029（+31）
アイルランド　2.979（+26）
フィンランド　3.103（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

※フランスのルコルニュ首相が辞表を提出、マクロン大統領に受諾された。