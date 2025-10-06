ヤンキースのアーロン・ブーン監督が、「準備万端で臨み、再び勝利を収めて流れをこちらに持ってくるつもりだ」と逆転勝利を誓いました。

MLB地区シリーズを争う、ア・リーグ東地区2位のヤンキースは、同地区首位のブルージェイズと対戦。初戦1-10、第2戦7-13と大量失点で連敗を喫し、窮地に追い込まれました。

2連敗で後がなくなったヤンキースのブーン監督は、「野球とは不思議なゲームだ。敵地で2試合も惨敗すれば、世界が崩れ落ちるような気分になるのは当然だ。だが火曜日に勝利を収めれば、状況は一変する」と、日本時間8日に行われる本拠地での第3戦へ意気込みました。

さらに、報道陣からエース格の投手陣も2桁失点を許してしまったと指摘されてもなお、ブーン監督は「我々は自信を失っていない。確かに彼ら(ブルージェイズ)は今年これまで我々を圧倒してきたが、この部屋にいる誰一人として『彼らに勝てない』とは思っていない」と自信。

「我々はもっと良いプレーをしなければならない。投球も打撃も向上させる必要がある。だが我々にはそれができる能力は確かにある。火曜の夜にそれを実現させるつもりだ」と、最後まで前向きなコメントでチームを鼓舞しました。