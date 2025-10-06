東京簡易裁判所

写真拡大

　３月に東京ドームで開催された米大リーグ開幕戦などのチケットを高額転売したとして、チケット不正転売禁止法違反で略式起訴された会社役員（４２）について、東京簡裁は罰金１００万円の略式命令を出した。

　命令は３日付。