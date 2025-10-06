ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＭＬＢ開幕戦チケット高額転売、会社役員に罰金１００万円…東京簡裁… ＭＬＢ開幕戦チケット高額転売、会社役員に罰金１００万円…東京簡裁が略式命令 ＭＬＢ開幕戦チケット高額転売、会社役員に罰金１００万円…東京簡裁が略式命令 2025年10月6日 17時6分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ３月に東京ドームで開催された米大リーグ開幕戦などのチケットを高額転売したとして、チケット不正転売禁止法違反で略式起訴された会社役員（４２）について、東京簡裁は罰金１００万円の略式命令を出した。 命令は３日付。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 三菱ＵＦＪ銀行の巨額貸金庫窃盗、元行員に懲役９年の判決…東京地裁 田園都市線脱線、沿線の駅ではロープで入場規制・バスやタクシーに行列…通勤客「どうすればいいのか」 「赤ちゃんポスト」開設半年、受け入れは「２〜３週間に１人」…東京・墨田区の病院長「命救えた実感ある」 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 介護, 長野, グループウェア, 配線, 仏壇, デイサービス, イベント, 工場, 葬儀