「大相撲・全日本力士選士権」（６日、両国国技館）

横綱豊昇龍（立浪）が３年ぶり２度目の優勝を果たした。右腕に選士権章を巻き「うれしいね。次の九州場所に向けて頑張ります」と明るい口調で話した。

決勝は秋場所の優勝決定戦で敗れた横綱大の里と対戦。左上手をつかんで前に出て、最後は上手投げで決着を付けた。「場所のことを思い出した。これから何度も対戦があると思うので、お互い頑張っていきたい」と誓いを新たにした。

秋場所千秋楽の本割で脱臼した右人さし指を「痛いよ」と言いつつ、「負けた自分が悪い。結果がついてこなかったのは、稽古が足りなかったから」と九州場所でのリベンジを誓った。

準優勝に終わった大の里は、午前中は豊昇龍とともに、明治神宮で横綱土俵入りを披露。５月３０日に横綱推挙後に同所で披露した土俵入りは、雨天のため社殿内で実施された。「ようやく外でできたのは良かった」とうなずいた。

◆トーナメント結果（３回戦以降） ▼３回戦○大の里（つりだし）宇良、○熱海富士（寄り切り）琴勝峰、○欧勝馬（上手出し投げ）獅司、○豊昇龍（寄り切り）若元春 ▼準決勝○大の里（寄り切り）熱海富士、○豊昇龍（寄り切り）欧勝馬 ▼決勝○豊昇龍（上手投げ）大の里