持ち歩きも、使い心地もスマートに。ポーチ付きショッピングバッグで、エコをもっと身近に【スケーター】のショッピングエコバッグがAmazonに登場中‼
しっかり入って、すっきりしまえる。毎日に寄り添う、ループ付きエコバッグ【スケーター】のショッピングエコバッグがAmazonに登場!
スケーターのショッピングエコバッグは、コンパクトに持ち運べるポーチ付きのショッピングバッグ。 しっかりとした底幅で収納力があり、肩にかけやすいショルダータイプだから、荷物が多い日でも快適に使える。
バッグやリュックに取り付けられる便利なループ付きで、持ち歩きもスマート。
使わないときはポーチにすっきり収納できるので、日常使いはもちろん、旅行や出先でも活躍する。
レジ袋の節約にもつながる、環境にやさしいエコバッグ。 毎日の買い物に、ちょっとした気配りと機能美を。
