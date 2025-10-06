EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが、2026年にソロツアー『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』を開催する。

本情報は、10月4日にヤンマースタジアム長居で行われた『三代目 J SOUL BROTHERS 15th ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ～ONE～”』にて発表されたもの。

2度目のソロツアーとなる今回は、2026年1月23日にリリースされる2ndアルバム『HONEST AVENUE』を提げて全国7都市7公演をまわる。2026年2月5日の宮城公演を皮切りにスタートし、ファイナルとなる3月11日には日本武道館での公演が決定した。

また、ゲストとして全公演でSWAY、KID PHENOMENONの出演も発表。ファイナルには2組に加え、PKCZ®、L（MA55IVE THE RAMPAGE）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、LDH SCREAMなどのスペシャルゲストも出演する。

チケットは、先行抽選が10月13日15時より各種ファンクラブにて開始となる。

＜EXILE NAOTO コメント＞

僕にとって2度目となるソロツアー「NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026」の開催が発表されました！

昨年開催した、初めてのソロツアーは、「NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024」というタイトルで、今回「HOUSE」から「TOWN」へとスケールが大きくなり、全7都市7公演、ツアーファイナルには日本武道館での公演が決定しました！

また、HONEST BOYZ®︎ 2nd Album「HONEST AVENUE」を引っ提げたツアーとなりますので、前回よりもバージョンアップしたライブを皆さんにお届けできることが、今から楽しみです！

会場でお待ちしております！

（文＝リアルサウンド編集部）