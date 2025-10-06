「太田プロを引っ張れたら」 KOC決勝初進出の青色1号が意気込み語る
●ネタに手応え「やっとやりたかったネタができた」
“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30〜21:56)にTBSで生放送される。決勝初進出を決めたお笑いトリオ・青色1号(榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん)に喜びや決勝への意気込みを聞いた。
青色1号(榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん)
今年も『お笑いの日』(11日14:00〜21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。
――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお三方の様子を教えてください。
榎本:本当にめちゃくちゃうれしかったです。
カミムラ:エントリーナンバーを呼ばれてから名前を呼ばれるんですけど、エントリーナンバー覚えてなくて、1発目が僕らだったので、早いなと思いました。もう少しドキドキしたかったですが、めちゃくちゃうれしかったです。
仮屋:僕はエントリーナンバーを覚えていたつもりだったんですけど、4000番台だと思っていて、3000番台と言われて違うと思っていたので、不意をつかれてびっくりしました。
――3人で声を掛け合いましたか?
カミムラ:そんなに掛け合ってないです。熱くなるのは恥ずかしいなと。ウエストランドの井口(浩之)さんと仲いいんですけど、「優勝する前に喜ぶヤツは売れないから」と言われて、決勝決まった瞬間に井口さんの顔が浮かんで、まだ喜んじゃダメだと(笑)
――昨年からの1年間での手応えやこだわったことを教えてください。
カミムラ:こだわりとして、人(ニン)が見えるネタがやりたいと思っていたんですけど、やっとやりたかったネタができたかなと。人が出せるような、無理な演技をしないネタというか、普段の僕らのような関係性のネタができたと思います。
榎本:やっていてやりやすい、無理なくできるネタだなと思います。
――自分たちの持ち味や強みをアピールお願いします。
カミムラ:とにかく小道具が少なくてスタッフさんに優しいコントだなと。シンプルで面白い。シンプルを売りにしています。
――以前からそういうネタでしたか?
カミムラ:そうですね。あまり音響や照明を使わないネタが多くて、そんな中でも今年のネタはシンプルなので、そこを見てもらいたいなと思います。
――小道具を使わないのがこだわり、美学なのでしょうか。
カミムラ:単純に僕が作るネタがなぜかそういうのが多いだけで。でもやっとそれが武器になれたなと今年思いました。
――芸人仲間からアドバイスやエールをもらったり、影響を受けた芸人さんはいますか?
榎本:後輩の十九人というコンビから、溜口さん(ラブレターズの溜口佑太朗)のベースボールカードを渡され、「これで準決勝頑張ってください」と言われて、準決勝は肌身離さず持っていました。チャンピオン効果じゃないですけど、溜口さんのおかげで(決勝進出)できたかなと思います。
カミムラ:僕はウエストランドの井口さんによくご飯に連れていってもらうんですけど、「地に足つけろ」「決勝ぐらいで喜ぶな」と言われていたので、まだ楽しめてないです(笑)。あと、スタミナパンの麻婆さんと仲良くさせていただいているんですけど、『ダブルインパクト』で決勝に行かれて、「続いてくれ」と言われていたので、うれしいです。続けてよかったです。
仮屋:太田プロのサルベースや群青団地らと、週1とかで集まってネタを見せ合って練習しているんですけど、そのおかげで頑張れたというのはあります。あと、個人的にパンプキンポテトフライのカムバックさん(山名から9月に改名)にお金を借りていて、優勝したら残りの1万5000円チャラでいいと言われたので、すごく頑張りました(笑)
●太田プロにとって久々のKOC決勝進出 反響にも期待
――ファイナリストの顔ぶれを見てどう思いましたか?
榎本:「渋いな」って思いました。けっこう近しい方々もたくさんいたので、うれしかったです。
カミムラ:男子校みたいなメンバーだなと思いました。無骨すぎて、これは大変な戦いになるなと思いますが、今年は一番面白い大会になるんじゃないかなと思います。
仮屋:他事務所を見たら普段出ているライブと何も変わらないので、リラックスできていいなと思います。
カミムラ:写真撮るときに吉本勢と他事務所勢で区切られていたんですけど、共学と男子校みたいな。(吉本以外の出場者は)男臭すぎました(笑)
――このメンバーでの決勝は楽しみですか?
カミムラ:最高です。
仮屋:誰が優勝してもうれしいです。
――本番への意気込みと目標をお願いします。
榎本:初めての決勝なので、どうなるかわからないですが、楽しくやれたらいいなと思います。
カミムラ:僕らが一番芸歴が浅いので、「打倒や団!」で世代交代を見せつけてやろうかなと思っています(笑)
仮屋:何でもいいので、何か残せたらうれしいです。
――昨年、太田プロライブ「月笑」で優勝されましたが、『キングオブコント』でも優勝をという思いでしょうか。
カミムラ:去年、「月笑」で太田プロの一番になれましたが、今年はいろんな賞レースで後輩に決勝に行かれたりして悔しい思いをしたので、(優勝したら)もう1発えらそうにできるかなと思います(笑)
榎本:太田プロにとって久々の『キングオブコント』の決勝。タイムマシーン3号さんが2016年に行って、それぶりなので、僕らが行って太田プロを引っ張れたらなと思います。
――決勝進出の反響が大きいと思いますが、どんなことを期待していますか?
榎本:いろんなお仕事ができたらいいなと。僕は映画、CM、ドラマに出たいので、そういう仕事が来たらいいなと思います。
カミムラ:僕はグラビアアイドルが好きなので、(存在に)気づいてほしいです。あと、長瀬智也さんが大好きなので、長瀬智也さんに『キングオブコント』見ていてほしいです。いつか会えたら最高ですね。
仮屋:僕はお金を借りる側ではなく貸す側になりたいです。かっこいい先輩に。
――優勝賞金1000万円の使い道は?
カミムラ:300万円ずつ分けたら100万円余るじゃないですか。「100万円争奪じゃんけんライブ」をやるので皆さん来てください。ファンの方への恩返しになると思うので、そういうライブをやりたいと思います。
(C)TBS
“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30〜21:56)にTBSで生放送される。決勝初進出を決めたお笑いトリオ・青色1号(榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん)に喜びや決勝への意気込みを聞いた。
青色1号(榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん)
今年も『お笑いの日』(11日14:00〜21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。
榎本:本当にめちゃくちゃうれしかったです。
カミムラ:エントリーナンバーを呼ばれてから名前を呼ばれるんですけど、エントリーナンバー覚えてなくて、1発目が僕らだったので、早いなと思いました。もう少しドキドキしたかったですが、めちゃくちゃうれしかったです。
仮屋:僕はエントリーナンバーを覚えていたつもりだったんですけど、4000番台だと思っていて、3000番台と言われて違うと思っていたので、不意をつかれてびっくりしました。
――3人で声を掛け合いましたか?
カミムラ:そんなに掛け合ってないです。熱くなるのは恥ずかしいなと。ウエストランドの井口(浩之)さんと仲いいんですけど、「優勝する前に喜ぶヤツは売れないから」と言われて、決勝決まった瞬間に井口さんの顔が浮かんで、まだ喜んじゃダメだと(笑)
――昨年からの1年間での手応えやこだわったことを教えてください。
カミムラ:こだわりとして、人(ニン)が見えるネタがやりたいと思っていたんですけど、やっとやりたかったネタができたかなと。人が出せるような、無理な演技をしないネタというか、普段の僕らのような関係性のネタができたと思います。
榎本:やっていてやりやすい、無理なくできるネタだなと思います。
――自分たちの持ち味や強みをアピールお願いします。
カミムラ:とにかく小道具が少なくてスタッフさんに優しいコントだなと。シンプルで面白い。シンプルを売りにしています。
――以前からそういうネタでしたか?
カミムラ:そうですね。あまり音響や照明を使わないネタが多くて、そんな中でも今年のネタはシンプルなので、そこを見てもらいたいなと思います。
――小道具を使わないのがこだわり、美学なのでしょうか。
カミムラ:単純に僕が作るネタがなぜかそういうのが多いだけで。でもやっとそれが武器になれたなと今年思いました。
――芸人仲間からアドバイスやエールをもらったり、影響を受けた芸人さんはいますか?
榎本:後輩の十九人というコンビから、溜口さん(ラブレターズの溜口佑太朗)のベースボールカードを渡され、「これで準決勝頑張ってください」と言われて、準決勝は肌身離さず持っていました。チャンピオン効果じゃないですけど、溜口さんのおかげで(決勝進出)できたかなと思います。
カミムラ:僕はウエストランドの井口さんによくご飯に連れていってもらうんですけど、「地に足つけろ」「決勝ぐらいで喜ぶな」と言われていたので、まだ楽しめてないです(笑)。あと、スタミナパンの麻婆さんと仲良くさせていただいているんですけど、『ダブルインパクト』で決勝に行かれて、「続いてくれ」と言われていたので、うれしいです。続けてよかったです。
仮屋:太田プロのサルベースや群青団地らと、週1とかで集まってネタを見せ合って練習しているんですけど、そのおかげで頑張れたというのはあります。あと、個人的にパンプキンポテトフライのカムバックさん(山名から9月に改名)にお金を借りていて、優勝したら残りの1万5000円チャラでいいと言われたので、すごく頑張りました(笑)
●太田プロにとって久々のKOC決勝進出 反響にも期待
――ファイナリストの顔ぶれを見てどう思いましたか?
榎本:「渋いな」って思いました。けっこう近しい方々もたくさんいたので、うれしかったです。
カミムラ:男子校みたいなメンバーだなと思いました。無骨すぎて、これは大変な戦いになるなと思いますが、今年は一番面白い大会になるんじゃないかなと思います。
仮屋:他事務所を見たら普段出ているライブと何も変わらないので、リラックスできていいなと思います。
カミムラ:写真撮るときに吉本勢と他事務所勢で区切られていたんですけど、共学と男子校みたいな。(吉本以外の出場者は)男臭すぎました(笑)
――このメンバーでの決勝は楽しみですか?
カミムラ:最高です。
仮屋:誰が優勝してもうれしいです。
――本番への意気込みと目標をお願いします。
榎本:初めての決勝なので、どうなるかわからないですが、楽しくやれたらいいなと思います。
カミムラ:僕らが一番芸歴が浅いので、「打倒や団!」で世代交代を見せつけてやろうかなと思っています(笑)
仮屋:何でもいいので、何か残せたらうれしいです。
――昨年、太田プロライブ「月笑」で優勝されましたが、『キングオブコント』でも優勝をという思いでしょうか。
カミムラ:去年、「月笑」で太田プロの一番になれましたが、今年はいろんな賞レースで後輩に決勝に行かれたりして悔しい思いをしたので、(優勝したら)もう1発えらそうにできるかなと思います(笑)
榎本:太田プロにとって久々の『キングオブコント』の決勝。タイムマシーン3号さんが2016年に行って、それぶりなので、僕らが行って太田プロを引っ張れたらなと思います。
――決勝進出の反響が大きいと思いますが、どんなことを期待していますか?
榎本:いろんなお仕事ができたらいいなと。僕は映画、CM、ドラマに出たいので、そういう仕事が来たらいいなと思います。
カミムラ:僕はグラビアアイドルが好きなので、(存在に)気づいてほしいです。あと、長瀬智也さんが大好きなので、長瀬智也さんに『キングオブコント』見ていてほしいです。いつか会えたら最高ですね。
仮屋:僕はお金を借りる側ではなく貸す側になりたいです。かっこいい先輩に。
――優勝賞金1000万円の使い道は?
カミムラ:300万円ずつ分けたら100万円余るじゃないですか。「100万円争奪じゃんけんライブ」をやるので皆さん来てください。ファンの方への恩返しになると思うので、そういうライブをやりたいと思います。
(C)TBS