【高市新総裁で株急伸】「アベノミクス後継者」で強気傾斜、海外勢による評価拡大余地も
６日の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比２１７５円２６銭高の４万７９４４円７６銭で終えた。自民党の総裁選で高市早苗前経済安保相が選出されたことに大きく反応した。財政拡張型で低金利志向の高市新総裁は、海外勢にとっても「アベノミクス後継者」とみなされており、日本株の評価の余地を広げる方向に作用しやすい。過熱感の高まりによる一時的な調整があっても、日本経済を巡る前提条件が大きく変化したとすれば持続的な株高が期待できるとして、株式市場では強気派が勢いづいている。
日経平均の上昇幅は今年４月１０日（２８９４円９７銭）以来の大きさで、過去４位を記録。取引時間中には５万円の大台到達まであと１８５０円に迫る場面があった。海外短期筋とみられる先物買いが集まったことを受け、「総裁選後は株安」と見込んでショート・ポジションを構築した投資家による買い戻しを誘発。株高に弾みをつけ、連日の急騰・過去最高値更新に至った。
投資家の関心は株高の持続性に移っている。２５日移動平均線との上方カイ離率は８％弱となり、日足チャートのボリンジャーバンドのプラス３シグマに迫る動きもみせた。短期的にはスピード調整の局面に移行するとみられているが、中期的に上昇トレンドを継続するとの見方を持つ投資家の押し目買い意欲が、下値をサポートするというシナリオも横たわっているようだ。
なによりも高市氏が新首相となれば、日本の歴史上で初の女性首相となる。故安倍晋三元首相の「アベノミクス」の後継者とのイメージも強い。「バリュエーション面で高水準にあるとはいえ日本が中期的に変革を遂げるのであれば、マクロ環境や企業業績に対する投資家の期待値が高まることとなる。日経平均５万円は通過点となる可能性が高い」（アイザワ証券投資顧問部ファンドマネージャーの三井郁男氏）との声がある。
外為市場では円安が急速に進み、債券市場では中期債の利回りが低下して長期・超長期債の利回りが上昇。イールドカーブ（利回り曲線）はツイスト・スティープ化した。積極財政による財政懸念とともに利上げ観測の後退が円債相場の変動要因となり、株とともに高市トレードが発現する格好となった。このまま円安進行が続き国内でのインフレ懸念が広がった際には、日銀は難しい舵取りを迫られることとなる。高市新総裁による日銀の金融政策に対する発言や姿勢の変化とともに、経済政策の財源に関する見方も注視が必要だ。２０２２年にイギリスで起きた大規模減税策を受けた「トラス・ショック」が日本において再来するリスクも指摘されている。硬直化した日本経済の変革の起爆剤に対する期待感をつなぎとめられるか、高市新総裁の手腕が問われている。
【総裁選を受けた６日のマーケットの反応】
◎６日未明
・オセアニア時間で円急落。１ドル＝１４９円４０銭台で推移。前週末のＮＹ市場終盤は１４７円４７銭前後
◎午前７時過ぎ
・シカゴ日経平均先物が急伸。４万８０００円台に乗せる
◎午前８時３０分過ぎ
・シンガポール日経平均先物は前週末清算値比２０４０円高の４万７９７５円で始まる
◎午前８時４５分過ぎ
・大阪取引所の日経平均先物急伸、取引開始直後に４万８１７０円をつける
・円債市場で債券先物は急騰、前営業日比５９円高の１３６円５０銭でスタート
・債券先物では「ダイナミック・サーキット・ブレーカー」が発動
・長期金利は低下後、一時上昇に転じる
◎午前９時過ぎ
