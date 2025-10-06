Image: イワタニ

2023年10月10日の記事を編集して再掲載しています。

手軽に暖かさを。

イワタニのカセットガス式のストーブ マル暖は真冬の相棒になってくれそうです。

カセットガス式だとメリット盛りだくさん

Image: イワタニ

こちら、イワタニのカセットガスを燃料にしたストーブ。連続燃焼時間は約1時間37分となっています。

何がいいって、電気とか灯油とかが要らないところ。カセットガスがあればどこでも暖を取ることができます。

たとえば、僕らのような仕事だと冬場の外でのロケなどで使えそう。ストーブがあればみんなで暖まれます。

イワタニ カセットガス 専用ボックス入り 12本組 CB-250-OR-12BOX 3,293 Amazonで見る

屋外でのポップアップショップなどでも活躍しますね。カセットガスなのでコードレスで使えるので、ちょこちょこ位置を変えたりするのも楽ちん。

Image: イワタニ

また、上にヤカンを載せてお湯を沸かすことだって可能。これ、めちゃくちゃ便利じゃないですか？

Image: イワタニ

もちろん、屋内でも使えます。パーソナルストーブとして結構いいかも。

非常時の暖房器具としても優秀

電気も灯油も使わないということは、災害時などの緊急事態でも活躍しそう。一家に1台あるといいかも。

もちろん、キャンプなどのアウトドアでも使えます。いやー、使い道が広い！

Iwatani イワタニ カセット ガス ストーブ マル暖 16,700円 Amazonで見る PR PR 17,770円 楽天で見る PR PR

家焼肉の煙はもう気にならない。コレなら室内で思う存分楽しめるぞ

Source: イワタニ via 価格.com