松任谷由実が自身のinstagramを更新し、スイーツを食べている動画を披露した。

【動画】アルバム完成時の恒例となっているピーチメルバを食べる松任谷由実

■ニューアルバムが完成し恒例のピーチメルバを食べるユーミン

11月18日にニューアルバム『Wormhole / Yumi AraI』をリリースする松任谷由実。40枚目となる新作は、あえて“Yumi AraI”名義を使用。もし、松任谷由実が肉体を離れ、別の次元で生きていたら？という想像に始まり、多次元の世界があるとするなら、そこに存在する荒井由実はどんな音楽を作っているのか。このコンセプトで作られたチャレンジングな作品に。

本投稿は「40年くらい続いてる、験担ぎ。『Wormhole』、たくさんの人に聞いてもらえますように！ みんな、よろしく！」と綴り、1本の動画を公開した。兼ねてより、コンサートツアーが始まる際や大きな仕事の前には”ピーチメルバ”を食べることを公言していた松任谷。今回の動画では、完成したアルバムのヒット祈願で“験担ぎ”として、ホテルオークラのスイーツ“ピーチメルバ”を食べるユーミンの姿を収めている。

SNSには「ピーチメルバとユーミン、最強コンビ」「見てるこちらも幸せな気持ちになります」「ユーミンの大好きなピーチメルバですね」「恒例の行事ですね」「発売が待ち遠しい」と様々なコメントが集まっていた。

■動画：おいしそうにスイーツを食べる松任谷由実

■動画：2023年、アルバム発売の前に験担ぎをするユーミン