timelesz¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¥´ー¥ë¥Ç¥ó±äÄ¹ÀïSPÂè2ÃÆ¤ÇÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó¤òÂçÊü½Ð
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Îtimelesz¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡£10·î7Æü24»þ40Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡È¥´ー¥ë¥Ç¥ó±äÄ¹ÀïSP¡ÉÂè2ÃÆ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢9·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¥´ー¥ë¥Ç¥óSP¡¦ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¡¢Â¿¿ô¤ÎÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡È´°Á´ÈÇ¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢£²á¹ó¤ÊÈ³¥²ー¥à¤òÅÒ¤±¤¿¡Ö¡»¡»¡»¡»¡×ÂÐ·è¤Ê¤É¡¢Æþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈËÜÂâ¡É¤ÎÌ¾¾ìÌÌ
8¿ÍÂ·¤Ã¤Æ°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡È¤ª°ËÀª»²¤ê¡É¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢Æ»Ãæ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¡È¶¥µ»¡É¤ËÄ©Àï¡¢ÇÔ¼Ô¤Ï¼¡¡¹¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥óSP¤Ç¡¢Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤¿timelesz¤Î8¿Í¡£Á°²ó¤Î±äÄ¹ÀïSP¡Ê9·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ïー¤«¤éÉÊÀî±Ø¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÇúÁö¤·¤¿¾¾ÅçÁï¤È¡¢Ì¾¸Å²°¤Ø¸þ¤«¤¦¿·´´Àþ¤òÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¡¢ÉÍ¾¾¤Î¡Ö¤¦¤Ê¤®ÊÛÅö¡×¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ËÁö¤é¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜ¾À¸¤Î¡ÈÃ¦ÍîÁÈ¡É¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ³Æ®¤Ö¤ê¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¾¾Åç¤¬Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÍ¾¾¹Ê¤ê¡×¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤ò¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅÏ¤¹¾ìÌÌ¤ä¡¢¥¯¥ëー¥¶ー¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ë¸¶²Å¹§¤ÎÄó°Æ¤ÇµÞ¤¤ç³«ºÅ¤·¤¿¡¢²á¹ó¤ÊÈ³¥²ー¥à¤òÅÒ¤±¤¿¡Ö¡»¡»¡»¡»¡×ÂÐ·è¤Ê¤É¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥óËÜÊÔ¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈËÜÂâ¡É¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£timelesz¥á¥ó¥Ðー¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡¢ÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ëー¥¶ー¾å¤Ç¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò³ê¤é¤»¤Æ¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÃ¼¤¹¤ì¤¹¤ì¤Ç»ß¤á¤ë¡Ö»ß¤áÆ»¡Ê¤È¤á¤É¤¦¡Ë¡×ÂÐ·è¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¥²ー¥àÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤È¡¢¶þ¿«¤Î2²óÌÜ¤ÎÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¥¯¥ëー¥¶ー¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¡¢Âç³¤¸¶¤ÇÉ¬»à¤Ë¥´¥à¥Üー¥È¤òÁæ¤°»Ñ¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µÆÃÓ¡õ¶¶ËÜ¤ÎÃ¦Íî¥³¥ó¥Ó¤è¤ê¤â¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾Åç¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î6¿Í¤â¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¡£»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤ÎÌ¾Å¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ä¶¹âµé¾¾ºåµí¤ÎÆÃÀ½¥¹¥Æー¥Ð§¤òÅÒ¤±¤Æ·«¤ê¹¤²¤¿¡È¿¿·õ¾¡Éé¡É¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥ï¥¤¥ï¥¤¥¬¥ä¥¬¥ä¤È¾¡Éé¤ËÄ©¤à6¿Í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÀï¤¤¤ËÇÔ¤ì¡¢¥¹¥Æー¥Ð§¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù
10/07¡Ê²Ð¡Ë24:40～25:10
½Ð±é¡§timelesz¡Êº´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ë
