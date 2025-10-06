日経225オプション11月限（6日日中） 5万円コールが出来高最多2313枚
6日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7747枚だった。うちプットの出来高が1万368枚と、コールの7379枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の1205枚（52円安98円）。コールの出来高トップは5万円の2313枚（590円高750円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
73 3 62000
4 4 61000
91 7 60000
71 12 59000
76 +15 17 58000
163 +28 32 57000
269 +47 52 56000
268 +76 86 55000
151 +98 110 54500
201 +117 135 54000
78 +141 160 53500
214 +179 210 53000
140 +210 250 52500
466 +273 325 52000
140 +345 415 51500
462 +421 510 51000
154 +485 605 50500
2313 +590 750 50000
87 +660 850 49500
644 +775 1055 49000
234 +865 1230 48500
700 +1080 1545 48000 1445 121
23 1530 47750 1325 32
2 1495 47625 1415 2
70 +1260 1830 47500 1195 322
1 +1140 1570 47375
4 +1050 1685 47250 1095 15
47125 1145 2
96 +1310 2080 47000 1020 226
5 1870 46875
2 +1125 1945 46750 895 326
51 +1525 2440 46500 855 190
1 2355 46375
1 +1520 2560 46250 750 59
45 +1645 2800 46000 680 -675 309
45875 685 1
45750 635 53
3 +1610 2960 45500 580 -545 144
45250 540 6
3 3255 45125 515 9
45000 505 -415 422
44875 535 -340 9
44750 455 65
15 +1895 3810 44500 410 -345 208
1 4010 44250 370 17
44000 345 -255 751
43750 315 133
43625 300 55
43500 290 -205 152
43375 275 -250 33
43250 265 -255 61
43000 240 -175 666
