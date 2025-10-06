　6日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7747枚だった。うちプットの出来高が1万368枚と、コールの7379枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の1205枚（52円安98円）。コールの出来高トップは5万円の2313枚（590円高750円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　73　　　　　　　 3　　62000　
　　 4　　　　　　　 4　　61000　
　　91　　　　　　　 7　　60000　
　　71　　　　　　　12　　59000　
　　76　　 +15　　　17　　58000　
　 163　　 +28　　　32　　57000　
　 269　　 +47　　　52　　56000　
　 268　　 +76　　　86　　55000　
　 151　　 +98　　 110　　54500　
　 201　　+117　　 135　　54000　
　　78　　+141　　 160　　53500　
　 214　　+179　　 210　　53000　
　 140　　+210　　 250　　52500　
　 466　　+273　　 325　　52000　
　 140　　+345　　 415　　51500　
　 462　　+421　　 510　　51000　
　 154　　+485　　 605　　50500　
　2313　　+590　　 750　　50000　
　　87　　+660　　 850　　49500　
　 644　　+775　　1055　　49000　
　 234　　+865　　1230　　48500　
　 700　 +1080　　1545　　48000　　1445 　　　　　　 121　
　　23　　　　　　1530　　47750　　1325 　　　　　　　32　
　　 2　　　　　　1495　　47625　　1415 　　　　　　　 2　
　　70　 +1260　　1830　　47500　　1195 　　　　　　 322　
　　 1　 +1140　　1570　　47375　
　　 4　 +1050　　1685　　47250　　1095 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　47125　　1145 　　　　　　　 2　
　　96　 +1310　　2080　　47000　　1020 　　　　　　 226　
　　 5　　　　　　1870　　46875　
　　 2　 +1125　　1945　　46750　　 895 　　　　　　 326　
　　51　 +1525　　2440　　46500　　 855 　　　　　　 190　
　　 1　　　　　　2355　　46375　
　　 1　 +1520　　2560　　46250　　 750 　　　　　　　59　
　　45　 +1645　　2800　　46000　　 680 　　-675　　 309　
　　　　　　　　　　　　　45875　　 685 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 635 　　　　　　　53　
　　 3　 +1610　　2960　　45500　　 580 　　-545　　 144　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 540 　　　　　　　 6　
　　 3　　　　　　3255　　45125　　 515 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 505 　　-415　　 422　
　　　　　　　　　　　　　44875　　 535 　　-340　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 455 　　　　　　　65　
　　15　 +1895　　3810　　44500　　 410 　　-345　　 208　
　　 1　　　　　　4010　　44250　　 370 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 345 　　-255　　 751　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 315 　　　　　　 133　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 300 　　　　　　　55　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 290 　　-205　　 152　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 275 　　-250　　　33　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 265 　　-255　　　61　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 240 　　-175　　 666　