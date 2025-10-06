日経225オプション10月限（6日日中） 5万円コールが出来高最多3218枚
6日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4万6809枚だった。うちコールの出来高が2万4033枚と、プットの2万2776枚を上回った。コールの出来高トップは5万円の3218枚（101円高110円）。プットの出来高トップは4万7000円の2697枚（165円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
63 1 60000
1 1 57000
326 1 56000
928 1 55000
496 2 54000 6440 1
978 4 53000
1434 +11 12 52000
1495 +20 21 51500
2078 +35 37 51000
1183 +60 65 50500
3218 +101 110 50000
1325 +160 175 49500
3044 +242 270 49000
1088 +371 420 48500 820 35
2385 +550 630 48000 535 269
234 +665 770 47750 400 247
78 +655 775 47625 355 118
558 +780 920 47500 300 896
28 +850 975 47375 290 23
96 +825 995 47250 220 474
43 +1035 1205 47125
1447 +1080 1305 47000 165 2697
59 +820 1040 46875 150 144
50 +1110 1390 46750 135 223
3 +910 1185 46625 125 48
210 +1280 1625 46500 95 -940 1162
4 +1380 1770 46375 86 111
109 +1535 1965 46250 77 -788 213
2 +1030 1515 46125 68 185
452 +1675 2210 46000 57 -593 1018
45875 60 108
35 +1785 2435 45750 49 -481 339
45625 49 -451 78
200 +1825 2635 45500 39 -381 440
45375 35 -350 95
22 +1935 2840 45250 28 -337 333
2 +1850 2755 45125 31 -284 72
253 +2010 3170 45000 27 -243 1065
44875 25 -255 98
3 +1780 3000 44750 23 -207 172
44625 24 -201 196
32 +2135 3665 44500 20 -155 634
44375 20 -140 22
44 +2795 3825 44250 19 -121 142
44125 16 -134 71
15 +2155 4060 44000 15 -100 1285
43875 15 -90 51
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
63 1 60000
1 1 57000
326 1 56000
928 1 55000
496 2 54000 6440 1
978 4 53000
1434 +11 12 52000
1495 +20 21 51500
2078 +35 37 51000
1183 +60 65 50500
3218 +101 110 50000
1325 +160 175 49500
3044 +242 270 49000
1088 +371 420 48500 820 35
2385 +550 630 48000 535 269
234 +665 770 47750 400 247
78 +655 775 47625 355 118
558 +780 920 47500 300 896
28 +850 975 47375 290 23
96 +825 995 47250 220 474
43 +1035 1205 47125
1447 +1080 1305 47000 165 2697
59 +820 1040 46875 150 144
50 +1110 1390 46750 135 223
3 +910 1185 46625 125 48
210 +1280 1625 46500 95 -940 1162
4 +1380 1770 46375 86 111
109 +1535 1965 46250 77 -788 213
2 +1030 1515 46125 68 185
452 +1675 2210 46000 57 -593 1018
45875 60 108
35 +1785 2435 45750 49 -481 339
45625 49 -451 78
200 +1825 2635 45500 39 -381 440
45375 35 -350 95
22 +1935 2840 45250 28 -337 333
2 +1850 2755 45125 31 -284 72
253 +2010 3170 45000 27 -243 1065
44875 25 -255 98
3 +1780 3000 44750 23 -207 172
44625 24 -201 196
32 +2135 3665 44500 20 -155 634
44375 20 -140 22
44 +2795 3825 44250 19 -121 142
44125 16 -134 71
15 +2155 4060 44000 15 -100 1285
43875 15 -90 51