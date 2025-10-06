　6日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4万6809枚だった。うちコールの出来高が2万4033枚と、プットの2万2776枚を上回った。コールの出来高トップは5万円の3218枚（101円高110円）。プットの出来高トップは4万7000円の2697枚（165円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　63　　　　　　　 1　　60000　
　　 1　　　　　　　 1　　57000　
　 326　　　　　　　 1　　56000　
　 928　　　　　　　 1　　55000　
　 496　　　　　　　 2　　54000　　6440 　　　　　　　 1　
　 978　　　　　　　 4　　53000　
　1434　　 +11　　　12　　52000　
　1495　　 +20　　　21　　51500　
　2078　　 +35　　　37　　51000　
　1183　　 +60　　　65　　50500　
　3218　　+101　　 110　　50000　
　1325　　+160　　 175　　49500　
　3044　　+242　　 270　　49000　
　1088　　+371　　 420　　48500　　 820 　　　　　　　35　
　2385　　+550　　 630　　48000　　 535 　　　　　　 269　
　 234　　+665　　 770　　47750　　 400 　　　　　　 247　
　　78　　+655　　 775　　47625　　 355 　　　　　　 118　
　 558　　+780　　 920　　47500　　 300 　　　　　　 896　
　　28　　+850　　 975　　47375　　 290 　　　　　　　23　
　　96　　+825　　 995　　47250　　 220 　　　　　　 474　
　　43　 +1035　　1205　　47125　
　1447　 +1080　　1305　　47000　　 165 　　　　　　2697　
　　59　　+820　　1040　　46875　　 150 　　　　　　 144　
　　50　 +1110　　1390　　46750　　 135 　　　　　　 223　
　　 3　　+910　　1185　　46625　　 125 　　　　　　　48　
　 210　 +1280　　1625　　46500　　　95 　　-940　　1162　
　　 4　 +1380　　1770　　46375　　　86 　　　　　　 111　
　 109　 +1535　　1965　　46250　　　77 　　-788　　 213　
　　 2　 +1030　　1515　　46125　　　68 　　　　　　 185　
　 452　 +1675　　2210　　46000　　　57 　　-593　　1018　
　　　　　　　　　　　　　45875　　　60 　　　　　　 108　
　　35　 +1785　　2435　　45750　　　49 　　-481　　 339　
　　　　　　　　　　　　　45625　　　49 　　-451　　　78　
　 200　 +1825　　2635　　45500　　　39 　　-381　　 440　
　　　　　　　　　　　　　45375　　　35 　　-350　　　95　
　　22　 +1935　　2840　　45250　　　28 　　-337　　 333　
　　 2　 +1850　　2755　　45125　　　31 　　-284　　　72　
　 253　 +2010　　3170　　45000　　　27 　　-243　　1065　
　　　　　　　　　　　　　44875　　　25 　　-255　　　98　
　　 3　 +1780　　3000　　44750　　　23 　　-207　　 172　
　　　　　　　　　　　　　44625　　　24 　　-201　　 196　
　　32　 +2135　　3665　　44500　　　20 　　-155　　 634　
　　　　　　　　　　　　　44375　　　20 　　-140　　　22　
　　44　 +2795　　3825　　44250　　　19 　　-121　　 142　
　　　　　　　　　　　　　44125　　　16 　　-134　　　71　
　　15　 +2155　　4060　　44000　　　15 　　-100　　1285　
　　　　　　　　　　　　　43875　　　15 　　 -90　　　51　