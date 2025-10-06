　6日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は907枚だった。うちプットの出来高が467枚と、コールの440枚を上回った。プットの出来高トップは2万3000円の125枚（12円）。コールの出来高トップは5万円の100枚（660円高965円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　35　　 +22　　　25　　60000　
　　14　　　　　　　47　　58000　
　　 4　　　　　　　60　　57000　
　　 3　　　　　　　74　　56000　
　　88　　+135　　 165　　55000　
　　 1　　　　　　 135　　54500　
　　10　　　　　　 235　　54000　
　　 7　　+290　　 345　　53000　
　　10　　　　　　 450　　52000　
　　29　　+400　　 490　　51500　
　　58　　　　　　 715　　51000　
　　15　　　　　　 760　　50500　
　 100　　+660　　 965　　50000　
　　 1　　　　　　1050　　49500　
　　 8　　+925　　1375　　49000　
　　 8　　+815　　1370　　48500　
　　35　　　　　　1790　　48000　　1790 　　　　　　　 5　
　　 4　 +1210　　2250　　47000　　1425 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46750　　1275 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　1190 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　1000 　　　　　　　 3　
　　 7　　　　　　2885　　45750　　 930 　　　　　　　43　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 975 　　-525　　　14　
　　 1　　　　　　3600　　45000　　 750 　　-520　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 660 　　-445　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 615 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 600 　　-340　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 230 　　-115　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 225 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 150 　　 -75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 135 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 105 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 105 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　90 　　 -20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　60 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　62 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　42 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　37 　　　-8　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　30 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　23 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　26 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　14 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　12 　　　　　　 125　
　　　　　　　　　　　　　20750　　　 8 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　-2　　　12　
　　　　　　　　　　　　　19500　　　 8 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　 8 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　 5 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 5 　　　 0　　　 3　
　　 2　　　　　 35530　　12500　　　 3 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　 106　


株探ニュース