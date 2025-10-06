日経225オプション12月限（6日日中） 2万3000円プットが出来高最多125枚
6日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は907枚だった。うちプットの出来高が467枚と、コールの440枚を上回った。プットの出来高トップは2万3000円の125枚（12円）。コールの出来高トップは5万円の100枚（660円高965円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
35 +22 25 60000
14 47 58000
4 60 57000
3 74 56000
88 +135 165 55000
1 135 54500
10 235 54000
7 +290 345 53000
10 450 52000
29 +400 490 51500
58 715 51000
15 760 50500
100 +660 965 50000
1 1050 49500
8 +925 1375 49000
8 +815 1370 48500
35 1790 48000 1790 5
4 +1210 2250 47000 1425 1
46750 1275 1
46500 1190 1
46000 1000 3
7 2885 45750 930 43
45500 975 -525 14
1 3600 45000 750 -520 2
44500 660 -445 1
44250 615 1
44000 600 -340 3
40500 230 -115 1
40250 225 20
38750 150 -75 1
38000 135 2
37000 105 7
36000 105 -25 1
35000 90 -20 2
33000 60 -20 1
32000 62 1
31000 42 13
30000 37 -8 6
28000 30 -10 2
26000 23 -2 2
25000 26 +4 1
24000 14 18
23000 12 125
20750 8 17
20000 8 -2 12
19500 8 21
19000 8 21
17000 5 1
16000 5 0 3
2 35530 12500 3 0 8
10000 2 0 106
株探ニュース
