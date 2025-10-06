「また憲さんと桜見れるなんて」奈緒、再会した“父”のうれしそうな笑顔ショット公開「お二人の笑い声が聞こえてきます」「このコンビ最高」
俳優の奈緒（30）が5日、インスタグラムを更新し、自身が出演したWOWOWの連続ドラマW-30『塀の中の美容室』のオフショットを公開。2024年に放送されたドラマ『春になったら』（関西テレビ・フジテレビ系）で親子として共演し反響を呼んだお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）と“再会”したことを報告した。
【写真】「また憲さんと桜見れるなんて」奈緒が投稿した“父”木梨憲武の笑顔ショット ※3枚目 ※2ショットは4枚目
奈緒は「ドラマ『塀の中の美容室』先日、最終回を迎えました。やさしいチームでこの物語と向き合えたことを幸せに感じています。ありがとうございました」と感謝をつづり、「そして、また憲さんと桜見れるなんて、ご褒美でした」と、木梨がうれしそうな表情でカメラに向かってリアクションするソロショットや、再会した“親子”の2ショットなどを投稿した。
この投稿にファンからは「お二人の笑い声が聞こえてきます」「このコンビ最高」「木梨憲武さんと奈緒さん、本当の親子みたい」「最終話、はるの心からの笑顔が見られてほんとに素敵でした」「2人とも笑顔がすごく素敵です」「二人ともめっちゃいい〜〜〜〜」「憲武さん嬉しそうですね〜」「素敵なご縁が続いていて嬉しいですね」などのコメントが寄せられている。
