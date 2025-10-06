【速報】公共料金など2100万円水増し請求か　会社から1億円以上をだまし取った疑いで「御船ホールディングス」元経理課長の男(58)を逮捕　大阪府警

大阪府警は６日、公共料金の水増し請求などで会社から約１億円以上をだまし取ったとして会社員の男を逮捕したと発表しました。



詐欺容疑で逮捕されたのは、大阪市中央区にある「御船ホールディングス」の経理課長だった山畑浩之容疑者（５８）です。



警察によりますと山畑容疑者は２０１９年４月から２０２２年８月上旬までの間、当時勤務していた会社の経理課長として、「御船ホールディングス」の関連会社の電気・ガス・水道代などの公共料金などを約２１００万円水増しして請求し、約１億９００万円をだましとった疑いがもたれています。

水増し請求は７２回にわたって行われていたということです。





去年、御船ホールディングスの代理人から「公共料金の請求金額を水増し請求されてだましとられた」と相談があり事件が発覚。警察の調べに対し山畑容疑者は「公共料金などの支払業務で水増し請求をおこなって、オーナーをだまして水増し金額を含む現金を払い戻したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。水増し請求した金額約２１００万円は山畑容疑者の口座に入金されたとみられていて、警察は金の使い道や動機などを調べるとしています。