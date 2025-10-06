7人組アイドルグループ「SOMOSOMO」の頭脳として多くの楽曲で作詞も手がけるコモレビ ヒヨリが、スポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。巨大な目標「横浜アリーナ」を前に胸の内に迫った。（「推し面」取材班）

この夏、SOMOSOMOは日本最大級の音楽フェス「SUMMER SONIC」（サマソニ）のステージに立った。誰もが憧れる大舞台。しかし、そこで見たのは、祝祭の熱狂だけではなかった。フードエリアに隣接したClub Que Sera Sera ステージの前に広がる光景は、ご飯を食べ、休憩する人々。自分たちを知らない、興味のない「無関心」という名の巨大な壁だった。

「なんだ？」。足を止めてもらうことの難しさ。心を掴むことの険しさ。だからこそ、自分たちの武器が単なる歌やダンスの巧さではないと再認識する。

「『ここから売れていきたいんだ』という思いをまっすぐ伝えること」。それが、何もない場所から興味をこじ開けるための、7人の唯一にして最強の“勝負勘”なのだ。

視線の先には、グループが掲げる「横浜アリーナに立つ」という巨大な目標がある。きっかけは、イベント「@JAM EXPO」で見た横浜アリーナのステージ。プロデューサーの言葉に背中を押されたものの、当初、その目標を口に出すことは恐怖でしかなかった。「『無謀だ』って思われるんじゃないかって」。大きすぎる夢は、時に心を蝕む。

だが、覚悟を決めたのはファンの声だった。「目標を発表した時に、ファンの方が『一緒に頑張ろう』とすごく盛り上がってくれて」。その言葉が恐怖を勇気に変えた。信じてくれる人がいるのなら、自分たちが揺らいではいけない。「ファンの方がついてきてくれるなら、私たちがもっと自信を持たなきゃいけない」。その日から、何かが確かに変わった。

「常に『こんなんじゃ横浜アリーナを目指すなんて言えないな』って思うようになりました」。弱音を吐きそうになる夜も、「そんなこと言ってる場合じゃない」と唇を噛む。9月11日から始まった初のバンドセットツアーも、その覚悟を試す戦場となる。過去、楽器の音圧に歌声が負けた後悔を胸に「今回は『しっかり歌えた』って達成感を得たい」

グループとしての夢だけではない。「もっと歌いたい。作詞もやりたい。いつかソロ曲を歌ったり、自分一人でできることを増やして、グループに貢献できる武器を見つけたいんです」。7人で見る夢だからこそ、一人一人が強くならなければならない。

「やるしかないんだ」。その言葉を胸に、ヒヨリはいつもようにマイクを握る。まだ見ぬ景色を、信じてくれるファンと共に掴むために。