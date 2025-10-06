米大リーグのポストシーズンで、多くの人に驚きを与えたのはドジャースの佐々木朗希だろう。

大きな期待を背負い海を渡った今年、肩の痛みを訴えて５月以降は負傷者リスト入りしていたが、救援投手に苦しむチームの救世主となったと言っても過言ではない。９月下旬に復帰以降、完璧な投球を続ける佐々木の投球をデータで分析した。（デジタル編集部）

ポストシーズンでの佐々木は、１日（日本時間２日）のワイルドカードシリーズ第２戦・レッズ戦と、４日（同５日）の地区シリーズ初戦・フィリーズ戦に登板。ともに九回の１イニングを投げ、無失点に抑えている。

どちらの試合でも１１球を投げて直球が７球、スプリットが４球だった。直球はレッズ戦の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）が最速で、平均球速は２試合通算で１００・４マイル（約１６１・６キロ）。最も遅い球でも、フィリーズ戦の９９・４マイル（約１６０・０キロ）。つまり、全１４球が１６０キロ以上だった。今季のレギュラーシーズンでは、平均が９６・１マイル（約１５４・７キロ）にとどまり、活躍できなかったのとは大きな差だ。

過去の佐々木の直球のスピードはどのくらいだったか。例えばロッテで完全試合を達成した２０２２年はシーズンの平均球速が１５８・３キロ。２３年のＷＢＣでは、１００・３マイル（約１６１・４キロ）だった。先発と短いイニングを任される救援では、スピードに差は当然出るだろうが、平均球速を見ると、復活度合いがよくわかる。

また、この２試合はコントロールもいい。いずれもボール球は１１球中２球のみ。９月に復帰後の４試合で見ても４回で四球はなし。ストライクの比率は、７８・７％で５月までの５８・６％から２０・１ポイントも上昇している。

佐々木についてロバーツ監督は５日（同６日）、オンライン取材で「八回の方が彼を出すべき最適な場面になる可能性もある。ただ、彼がチームの中で最も重要な場面を任せられる救援投手の一人であることは間違いない」と語っている。苦い１年目の最後に、もっと、もっと、輝きを放てるか――。