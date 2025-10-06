「今日好き」夏休み編2025、週間視聴者数はABEMA史上最高 “きんりの成立”＆おひなさまが話題
【モデルプレス＝2025/10/06】ABEMAで放送されたオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』が、これまでに放送された『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新したことがわかった。
【写真】「今日好き」成立カップルがラブラブハグ
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。このたび、ABEMAオリジナル番組の週間最高視聴者数を記録した『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、12人の現役高校生が、オーストラリア最大の観光保養地としても世界的に有名なゴールドコーストを恋の舞台に旅を展開。気になるメンバーとデートで思わずうれし涙を流したり、お揃いのアイテムやオリジナルのアイテムをプレゼントして気持ちをアピールしたりと、参加メンバーそれぞれがひたむきに恋に向き合う姿は多くの視聴者の共感を呼んだ。
9月8日の最終話では、出会いのときからきんごを思い続けたりのんが告白。きんごは最後まで悩んだ末に、涙ながらに思いを伝え、見事“きんりの”カップルが成立した一方で、恋が叶わなかったメンバーも。参加メンバーが迎えた恋の結末に、視聴者からは「少女漫画みたいなアツい展開で最高にハッピー」「こんな幸せな気持ちにさせてくれるカップル初めて」「みんな頑張ってて感動した」「青春すぎて泣ける」など、お祝いコメントや参加メンバーを思いやるコメントが殺到。X（旧Twitter）では、「きんりの成立」「りのんちゃん」「おひなさま」といったワードがトレンド入りしたほか、『今日、好きになりました。夏休み編2025』に関連するSNSの動画再生数は累計2.7億回を突破するなど話題をさらった。
10月6日夜9時からは、『今日、好きになりました。チュンチョン編』を放送。『今日、好きになりました。チュンチョン編』では、ドラマ『冬のソナタ』のロケ地としても知られ、日本だけでなくアジア各国からの観光客で賑わう韓国のチュンチョンを舞台に、既に11人の高校生の参加を発表。現在、顔が隠されている男子メンバーは誰？「自分らしく元気に恋愛したいなって思います」「ちゃんと好きになれる人をみつけたい」とそれぞれの思いを語った参加メンバーたちによる、秋の訪れを告げる恋の修学旅行が始まる。（modelpress編集部）
◆「今日好き」夏休み編2025、週間視聴者数が過去最高を大幅更新
◆「今日好き」チュンチョン編6日夜9時から放送
10月6日夜9時からは、『今日、好きになりました。チュンチョン編』を放送。『今日、好きになりました。チュンチョン編』では、ドラマ『冬のソナタ』のロケ地としても知られ、日本だけでなくアジア各国からの観光客で賑わう韓国のチュンチョンを舞台に、既に11人の高校生の参加を発表。現在、顔が隠されている男子メンバーは誰？「自分らしく元気に恋愛したいなって思います」「ちゃんと好きになれる人をみつけたい」とそれぞれの思いを語った参加メンバーたちによる、秋の訪れを告げる恋の修学旅行が始まる。（modelpress編集部）
