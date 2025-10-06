恒松祐里「今際の国のアリス」衣装に隠された秘密明かす「細部までチェックして」
【モデルプレス＝2025/10/06】女優の恒松祐里が5日、自身のInstagramを更新。Netflix「今際の国のアリス」シーズン3の衣装にまつわる秘話を明かした。
【写真】恒松祐里、自らペイントしたド派手衣装
同作にヘイヤ役として出演する恒松は「『今際の国のアリス シーズン3』 最終回までご覧になりましたか…？ 私が着ていたデニムジャケット派手派手でしたよね」と衣装の写真を公開した。デニムジャケットにはカラフルなペイントが施されており「実はあれ私がペイントしたんです」と告白。「衣裳さんが『つねまっちゃんお絵描きしてみない？』と提案してくれて好きにデコらせてもらいました！」と自身できっかけするに至ったきっかけを明かし「ヘイヤに纏わるメッセージを沢山盛り込んだので、是非細部までチェックしてもらいたいです」とつづっている。
この投稿には「すごい才能」「商品化希望」「センス抜群」「上手すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】恒松祐里、自らペイントしたド派手衣装
◆恒松祐里、自身でペイントした衣装公開
同作にヘイヤ役として出演する恒松は「『今際の国のアリス シーズン3』 最終回までご覧になりましたか…？ 私が着ていたデニムジャケット派手派手でしたよね」と衣装の写真を公開した。デニムジャケットにはカラフルなペイントが施されており「実はあれ私がペイントしたんです」と告白。「衣裳さんが『つねまっちゃんお絵描きしてみない？』と提案してくれて好きにデコらせてもらいました！」と自身できっかけするに至ったきっかけを明かし「ヘイヤに纏わるメッセージを沢山盛り込んだので、是非細部までチェックしてもらいたいです」とつづっている。
◆恒松祐里の投稿に反響
この投稿には「すごい才能」「商品化希望」「センス抜群」「上手すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】