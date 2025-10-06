佐々木希、広々キッチンでの手料理姿を公開「信じられないほど可愛い」「お家でも美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/06】女優の佐々木希が10月4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅のキッチンでの料理姿を公開して反響が寄せられている。
佐々木希、広々キッチンでの調理風景
佐々木は「子供を寝かしつけた後の大人晩酌タイム」と添えて、子供の寝かしつけ後に自宅のキッチンで晩酌用のおつまみを調理して食べる動画を公開。木目調で統一されたナチュなるモダンなキッチンで「よく食べるおつまみ」と説明し、とろとろ卵とチーズの乗ったキノコのソテー、ニンニクの揚げ蒸し、いぶりがっこを晩酌しながらリラックスした様子で調理している。また、コメント欄にキノコのソテーについて「家族でペロリです」と家族にも好評な料理であることを明かしている。
この動画にファンからは「大きくて綺麗なキッチン」「美しくて料理も上手で完璧」「信じられないほど可愛い」「お家でも美しい」などの反響が寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
