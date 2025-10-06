レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP」（オペーク ドット クリップ）が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした新作アイテムを、10月9日（木）から一部対象店舗とオンラインストアで発売する。

OPAQUE.CLIPから人気の「HELLO KITTY」コラボ！秋冬アイテムが登場

今回は、レオパード柄やシックなカラーリングの、ポーチやバッグ、ティペットなどの秋冬アイテムが多数ラインアップする。

ハローキティの「フェイス型ふわふわポーチ」（3479円）は、レオパード柄はフェイクファー、無地のカラーはボア素材で、ファスナーの引手にはりんご型のオリジナルメタルパーツが付いている。「ふわふわティペット」（4479円）は、ふわふわのハローキティの顔にティペットの先を通して止めるデザインになっている。

「ハローキティ」フェイス型ふわふわポーチ（3479円）

「ハローキティ」ふわふわティペット（4479円）

オリジナルのネームと下げ札が付いた「イヤマフ」（4479円）や、黒色の合皮を通したチェーンショルダーが付いた「フェイス型2WAYふわふわミニショルダーバッグ」（4979円）もお目見えする。

「ハローキティ」イヤマフ（4479円）

「ハローキティ」フェイス型2WAYふわふわミニショルダーバッグ（4979円）

アイコンであるリボンを立体的に表現した「フラット型スクエア型ポーチ」（2989円）や「ふわふわマルシェバッグ」（4479円）も登場。



また、オンラインストアと一部店舗（札幌駅アピア、銀座インズ、JR名古屋高島屋、難波シティ、天神ソラリアステージ）では、限定のベージュ系レオパード柄と、オフホワイト系×レッドカラーも発売する。



OPAQUE.CLIPの「HELLO KITTY」コレクションは、10月9日（木）から一部対象店舗とオンラインストアで販売する。価格は税込み。

「ハローキティ」フラット型スクエア型ポーチ（2989円）

「ハローキティ」ふわふわマルシェバッグ（4479円）