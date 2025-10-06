

岡山リベッツ

卓球・Tリーグ岡山リベッツは4日、イオンモール岡山で彩たまと対戦。

リーグ開幕からこの試合まで2勝5敗の最下位で、ホーム未勝利と苦しむリベッツ。この日は田添選手兼監督が気迫のプレーを見せ第1マッチのダブルスを制すると……

第2マッチのシングルスには日本のエース・張本智和が登場。世界レベルのプレーで相手を寄せ付けず、盤石のストレート勝ちでチームを勢いにのせます。

迎えた第3マッチ、リベッツは今季新加入のオールラウンダー・英田が登場。持ち前の粘り強さで買い物客らでにぎわうイオンモール岡山を沸かせます。

英田の移籍後初勝利で今シーズンホーム初勝利を飾ったリベッツ。5日の試合も勝利しリーグ3連勝となりました。【岡山リベッツ 3‐1 T.T彩たま】

（岡山リベッツ／張本智和 選手）

「日本でのプレーは数少ないですし、全日本選手権やTリーグしかないので、その中でも岡山でのプレーだけが完全にホームとして受け入れてもらえるというか、一番声援を感じられる場所。僕の力をプラスしてもっと大きなチームにしたいなと思う」