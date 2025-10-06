「今はハマっていると思います」

ドジャースの佐々木朗希（23）の抑え起用について、評論家の橋本清氏はこう言う。

日本時間5日のフィリーズとの地区シリーズ初戦、2点リードの九回に登板。最速163キロをマークするなど、1安打無失点で初セーブを挙げた。2日のレッズ戦に続いて九回を締めくくった右腕は「何とかゼロで抑えられてよかった」とホッとした表情を見せた。

この日はスクランブル起用にも応えた。佐々木がロバーツ監督から登板を告げられたのは、九回表の1死後。同監督は2死から打席に入った大谷に時間稼ぎを指示。大谷は初球にセーフティーバントの構えを見せるなど、5球を稼いで四球を選びアシストした。

「少しびっくりしたが、走者が出て時間があったので、自分のペースで（肩を）つくった」

こう言って胸を張った佐々木の“大魔神”ぶりに、メジャーで抑えを務めた経験がある元巨人の上原浩治氏はこの日、TBS系「サンデーモーニング」で「球数を考えなくてよいので、抑えは合っていると思う」と太鼓判。しかしその一方で、「連投はまだしてない。そこが心配なのと、点差ですね。1点差とかそういう設定の時にどういう投球ができるか」と、注釈を付けた。

前出の橋本氏も「ストレート、スプリットともにボールは見事。十分に抑えをやれると思いますが……」と、こう続ける。

体力が持つのかどうか

「かねて休み明けは状態がいいですし、今回のポストシーズンはクビの皮一枚でベンチ入りを果たせたことで、アドレナリンも出ているでしょう。メジャー1年目ということで相手チームもあまり佐々木のことを知らないこともプラスに働いていると思う。ただ、日本時代から年間通して先発ローテを守ったことがなく、リリーフで連投した経験もない。果たして最後まで体力が持つのかどうか。スタミナの不安は否めません」

ドジャースが世界一を達成するためには、この日の地区シリーズ第1戦を含めて最大で19試合を戦う必要がある。

「疲労がたまると、抜けた球や引っ掛けた球が目立ち始める。そもそもリリーバーとしてはあくまで未知数なうえ、抑えというポジションの『怖さ』を知らない状態で投げている。ド軍は今季、リリーフが打たれての逆転負けが多い。抑えの佐々木が打たれて敗れれば、一番嫌な負け方になり、本人はもちろん、チームに与えるダメージは小さくない。抑えは佐々木で絶対に大丈夫、とはまだ言い切れません」とは、前出の橋本氏。

朗希魔神はのるかそるか……。

そんな佐々木朗希の心境に変化があったようだ。ロッテ時代から自己中心的な振る舞いで波紋を広げてきたが、ここに来てようやくそれでは立ち行かないと悟ったのだろう。危機感を滲ませると同時に本格化の兆しが見えてきたのだ。いったいどいうことか。

