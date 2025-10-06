ポストシーズンに先頭打者兼先発投手で出場するだけでもメジャー初。おまけに勝利投手になるという快挙をやってのけたのが大谷翔平（31=ドジャース）だ。

日本時間5日、地区シリーズ第1戦となるフィリーズ戦に先発、最速163キロの速球を軸に6回を3安打2四死球3失点、9奪三振。七回にテオスカー・ヘルナンデス（32）の逆転3ランが飛び出し、プレーオフ初の白星を手にした。

「先制点を取られた後に味方が反撃に出る。そこまでしっかり粘れば、必ずチャンスが来ると思っていた」とは試合後の本人。

打っては4三振1四球と精彩を欠いたものの、会見中に二刀流を続ける理由を聞かれるとこう言った。

「できると思っているからというのが一番。それが自分の色であり、強みだと思っている。どちらもチームのプラスになるのであれば、それは自分にしかできない役割だと思うので、それをこなしていくのが今の仕事だと思っている」

大谷は実際、打者として2年連続本塁打王を獲得。3年連続のタイトルは惜しくも1本差で逃したが、それでも自己新の55本塁打を放った。投手としてはエンゼルス時代の2022年に15勝（9敗）、防御率2.33でア・リーグのサイ・ヤング賞投票で4位に。2度目の右肘靱帯修復手術を克服した今季は投手として復活、14試合に先発して1勝1敗、防御率2.87。投打にわたって地区優勝に大きく貢献し、自身4度目のMVPが確実視されている。

とはいえ、野球界最高レベルのメジャーで、投打の二刀流に関して「自分にしかできない役割」と、ここまでハッキリ言える選手は後にも先にも大谷くらいだろう。

中学3年時、左腕の菊池雄星（34=現エンゼルス）を擁した花巻東高（岩手）が甲子園の春のセンバツ準優勝、夏もベスト4に入った。大谷は菊池に憧れて花巻東に進んだといわれるが、実際は違う。それが球速か、投手としての成績なのかは定かじゃないが、同級生には菊池に関して「高1で超えてやる」と話している。

「野球をなめている」の批判をものともせず

花巻東3年時には高校から直接、メジャー挑戦すると公言。ドラフトで1位指名した日本ハムの説得もあってプロ入りするも、その日本ハムでは1年目から当たり前のように二刀流にチャレンジ。「野球をなめている」という球界重鎮の批判をものともせず、投打でトップクラスの成績を残した。

17年オフ、ポスティングシステムでメジャー挑戦するにあたっては20球団以上が獲得に乗り出した中、最終的にエンゼルスを選んだ。

「本人はチャンスさえもらえれば、投打で結果を出す自信があった。ほとんどの球団がメジャーでの二刀流に懐疑的な中、唯一、投打での起用を確約したのがエンゼルスだった」とは特派員のひとりだ。

23年オフ、当時のスポーツ界史上最高額となる10年総額1000億円超でドジャース入り。エンゼルス時代はMVP3度のトラウト（34）以外に飛び抜けた実力を持った選手はいなかったが、スター選手揃いのドジャースは違う。ベッツ（32）、フリーマン（36）、スミス（30）、マンシー（35）……オールスター級の野手がゴロゴロ。彼らの休息の場でもあったDHのポジションを独占した。選手の起用法はあくまでもフロントや首脳陣の専権事項とはいえ、何のためらいもなくDHとして162試合中、159試合に出場。そうすることが結果としてチームにとってプラスと思っていたからでもある。

常識ではちょっと考えられない、自信の塊のような選手だからこそ、メジャーで頂点を極めることも、この日のように次から次へと記録を塗り替えることもできるに違いない。

さて、ドジャースはきょう6日は試合がなく、あす7日、フィリーズと、この日と同じフィラデルフィアで地区シリーズ第2戦を行う（5回戦制）。

この日は打席で4三振だったことについて、「対戦した投手の質が高いし、5打席とも素晴らしい投手がマウンドにいた。なかなか打てる機会がなかった」と話したが、それなりの自信はあるに違いないし、2戦目以降は打者としても期待できそうだ。

気は早いが、来季のドジャースには阪神の最速157キロ右腕・才木が加わっているかもしれない。メジャー球団からの評価も高く、中には「佐々木朗希より上」といった声まで上がっているという。それにしてもなぜドジャースなのか。

