『ばけばけ』傳、トキを”ランデブー”に誘う 第7回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第7回（7日）の場面カットが公開されている。
前回は、貧乏脱出のため結婚を目指す、トキ（高石あかり）。しかし、チヨ（倉沢杏菜）とせん（安達木乃）と行った恋占いの結果は一人だけ悲惨で…落ち込むトキを励ますため、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、お見合い相手探しに奔走する。一方、工場では恋占いの結果通りに、せんの結婚が決まりチヨと雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）が祝福をしていた。それを知ったトキは占いの結果通りの結婚に焦りを覚える。
今回は、早く結婚したいと焦るトキ（高石あかり）しかし、工場ではせん（安達木乃）に続き、チヨ（倉沢杏菜）の結婚も恋占い通りに決まってしまう。絶望するトキを見かね、工場の社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）は、トキを励ます”ランデブー”に誘うのだった。そしてついに、傳とタエ（北川景子）によって、トキのお見合いが決まる。果たして、トキのお見合い、貧乏脱出大作戦はうまくいくのか？
