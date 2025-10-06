演歌・歌謡曲の祭典『演歌フェス2025』開催決定 ベテランからニューカマー、初登場まで多彩な顔ぶれ
NHKが主催する演歌・歌謡曲の祭典『演歌フェス2025』が、12月5日に東京・NHKホールで公開収録されることが決定した。2019年の初開催以来、2021年、2023年、2024年と回を重ねてきた同イベントは、今回で5回目の開催となる。
『演歌フェス』は、日本人の“心のふるさと”ともいえる演歌・歌謡曲に特化した音楽フェスティバルとして知られ、毎回多彩な顔ぶれが集結。今年も小林幸子、千昌夫、前川清、天童よしみ、細川たかしといった紅白歌合戦を彩ってきたベテラン勢をはじめ、坂本冬美、市川由紀乃、水森かおり、山内惠介、三山ひろしなど、現在の演歌シーンを牽引する実力派が多数出演する。
さらに、真田ナオキ、辰巳ゆうと、新浜レオンら“令和の御三家”を目指す若手に加え、木村徹二、田中あいみ、ゆあさみちる、今年デビューした堀内春菜と中村唯人といったフレッシュな新人まで、世代を超えた“演歌オールスター”がステージを飾る。また、新沼謙治、純烈、大石まどか、水田竜子ら演歌フェス初登場のアーティストも多数出演し、注目を集めている。
イベントでは恒例となっている、ここでしか見られないコラボレーションも予定されており、今年はどのような共演が実現するのかにも期待が高まる。公開収録の観覧申し込みもNHKオンラインの特設ページにて受付が開始されている。
■『演歌フェス2025』公開収録概要
開催日：12月5日（金）
会場：東京・NHKホール
開場：午後3時30分／開演：午後4時30分／終演予定：午後9時45分
出演：石原詢子、市川由紀乃、大石まどか、大江裕、木村徹二、香西かおり、小林幸子、坂本冬美、真田ナオキ、純烈、千昌夫、辰巳ゆうと、田中あいみ、天童よしみ、中村唯人、長山洋子、新沼謙治、新浜レオン、細川たかし、堀内春菜、前川清、水田竜子、水森かおり、三山ひろし、山内惠介、ゆあさみちるほか（五十音順）
司会：二宮直輝アナウンサー、佐々木芳史アナウンサー、姫野美南アナウンサー、道上美璃アナウンサー
放送予定：決まり次第、NHKのホームページなどで告知
