「そんなに休むなら仕事を辞めたら」――子どものアレルギー治療支える親、進まぬ職場の理解　仕事との両立困難という“壁”

「仕事を辞めたら？」--子どものアレルギー治療に付き添う母親が職場で浴びた言葉だ。アレルギー疾患を抱える“本人”と“支える親”が、治療と仕事の両立に苦しんでいる。症状の悪化を恐れて通院を優先すれば、職場の理解が得られず離職に追い込まれる。そんな現状に、医療と職場が連携する支援の仕組みが動き始めている。

アレルギー治療支える親の困難

息子が重度のクルミアレルギーを持つ女性は、週2回の在宅勤務と年10回まで使える「看護休暇」を使い、息子のアレルギー治療を支えている。

原因物質を実際に食べて症状が出るかを調べる「負荷試験」の治療は、基本的に1泊2日の入院が必要なため、子も親も学校や仕事を休まなければならない。1カ月後に再度診察が必要なため、1度の負荷試験に対して3日休みを取らざるを得ないという。

「そんなに頻繁に休むなら、仕事を辞めたら？」

過去の職場では、そんな心無い言葉をかけられたこともある。

「通院の付き添いはほとんどが母親。夫に頼みたいが、会社の理解を得にくい」。女性は苦しい心境を吐露する。

負担の大きい仕事との両立

日本で約2人に1人が何らか罹患しているとされるアレルギー。いま「大人」が仕事との両立をめぐり、2つの困難に直面している。

一つ目が「アレルギー症状で仕事を休みがちで、仕事を続ける自信がない」という、本人の疾患に伴うもの。二つ目が「共働きで子の通院の付き添いが難しい」という、子どもの治療の支援に伴うものだ。

従来は、幼少期に発症することが多かったアレルギーだが、大人になって新たに発症するケースも増えている。また、子どもの疾患であっても、重度なら親など「付き添い者」への負担が極めて大きい。

藤田医科大学の矢上晶子教授らが2024年に院内で行った実態調査によると、アレルギー疾患が、本人や付き添いの学業や仕事に影響を及ぼした割合は約6割にのぼる。また、本人や付き添い者の約4割が、学校や職場でアレルギー疾患について相談できず、通院制限によって症状の悪化を招くケースもあるという。

支援の動きも…

アレルギー疾患と学業・仕事との両立をめぐっては、支援の仕組み作りの動きもある。

厚生労働省の両立支援モデル事業の実施法人に指定された藤田医科大学総合アレルギーセンターは、医師に加え、看護師や薬剤師など高度な専門知識と指導技術をもった医療スタッフがそれぞれの専門性を交え、精力的にアレルギー疾患の臨床、研究、教育などを行う。

2023年に患者とかかりつけ医、職場と連携した支援体制「両立支援チーム」を構築。診療情報、生活状況、学校・職場環境などの情報を総合的に検討し、診療と就学・就労が両立・継続できる最適な支援を決める。

同センターでは、2024年にアレルギーに悩む人が治療と学業と仕事を両立させるための手引きを作成。初版の100部をアレルギー疾患の拠点病院やアレルギー患者団体に配布したところ、好評で2000部増刷したという。

誤解で離職…診断で見えた“働ける道”

手引きには、“大人のアレルギー”と仕事との両立支援の事例が紹介されている。

以下、手引きから引用。

――製パン業に従事していたAさん（40代）は、咳嗽が止まらず、鼻水の症状も強かったため離職。その後、呼吸器内科にて詳細な検査を実施。その結果、小麦アレルギーは否定的で、喘息と診断し、投薬治療を開始した。検査結果を詳しく説明し、小麦アレルギーではないこと、喘息を適切にコントロールすることが重要であることの理解を深めた。患者さんと希望する製パン業での業務内容を確認し、体調管理が可能であると判断できたため、採用試験を受けることになった。

――Pさん（40代）は食物アレルギーに罹患しているが、これまで問題なく仕事ができていた。職場異動により、遠距離の職場への通勤となったことがきっかけで、じんましんが頻繁に出るようになり、困っている。（略）疲労やストレスがきっかけとなり、アレルギー症状が増悪した可能性が高い旨、職場に共有した。また、産業医や上司への情報提供のサポートが必要な場合や、提出が必要な書類（診断書など）があれば連絡してもらうこととした。就業先の配慮により、自宅近くの職場へ異動となり、症状は落ち着き、仕事を続けられている。

アレルギーは複数の診療科にまたがるため、正確な原因を特定できないケースがあり、専門的な知見が必要となる。

学校や職場での「理解促進を」

成人期になって食物アレルギーを発症する人も増えている。

国立病院機構相模原病院臨床研究センター長・海老沢元宏氏は「食後に皮膚症状などを起こす一般的な『即時型食物アレルギー』に加え、特殊型の『口腔アレルギー症候群（OAS）』と『食物依存性運動誘発アナフィラキシー（FDEIA）』は成人に多い」と語る。

「口腔アレルギー症候群（OAS）」は、花粉症との関連があるとされ、例えば花粉症の人は果物や野菜のアレルギーを発症しやすいというものだ。

花粉症のアレルゲンと果物や野菜のアレルゲンの構造が似ていることから、体がそれらを同じものと誤認して引き起こす「交差反応」に起因する。「食物依存性運動誘発アナフィラキシー（FDEIA）」は主に小麦由来の食品を食べた後に運動をすると重いアナフィラキシー症状を引き起こす。

同センター長の矢上晶子氏は、「アレルギー疾患に悩む方は年々、増加傾向にある。学校や職場での理解促進や支援制度の周知、そして適切な相談体制の整備が不可欠だ」と指摘する。

アレルギー疾患により離職する人や子のサポートのために離職する親もいる。他方、職種や職場環境によって症状が悪化したり、業務が忙しく定期的な治療や通院をあきらめたりする人もいる。

両立支援の推進は、離職率を抑えることもでき企業側にもメリットがある。子育てや介護などとの両立と同様に、就労継続できるような社会の理解が求められている。