¡¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡×Âè9Æü¤Ï6Æü¡¢¼¢²ì¸©Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¦¾å¤ÎÀ®Ç¯ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó·è¾¡¤Ï¿¿ÌîÍ§Çî¡Ê¹Åç¡¦¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡Ë¤ÈÀÖ¾¾ÎÊ°ì¡Ê´ôÉì¡¦À¾Éð¥×¥ê¥ó¥¹¡Ë¤¬2¥á¡¼¥È¥ë29¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢1²óÌÜ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¿¿Ìî¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯ÃË»Ò¶¦ÄÌ110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ï¸Å²ì¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡ÊÅìµþ¹â¡Ë¤¬13ÉÃ07¤ÎU20¡Ê20ºÐÌ¤Ëþ¡ËÆüËÜµÏ¿¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ç¤ÏÀ®Ç¯ÃË»Ò¤Ï¹õÌÚ³¤æÆ¡ÊÊ¡²¬¡¦ÃæÂç¡Ë¤¬10ÉÃ17¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢À®Ç¯½÷»Ò¤Ï¸æ²ÈÀ¥ÎÐ¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬11ÉÃ57¤ÇÀ©¤·¤¿¡£