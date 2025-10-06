俳優の川崎麻世が5日に自身のアメブロを更新。妻の花音さんと人生初の太刀魚釣りに行ったことを報告した。

【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開

この日、川崎は「3：45起きで妻の花音と久しぶりの釣り」と切り出し「まずは車で妻の幼馴染を迎えに行って横浜市の金沢八景にある船宿 蒲谷丸さんに向かった」と報告。「今回は人生初の太刀魚釣り」と明かした。

続けて、釣り中の出来事として「来た来た引いてる〜 あら〜フグだ」「またフグだ」と、最初はフグばかり釣れていたことを告白。一方で「さすがプロ!!花音は太刀魚を次々と釣り上げてる!!」と花音さんが順調に釣り上げている様子を明かした。

その後「来た!!人生初の太刀魚釣れた」と自身も太刀魚を釣り上げたことを写真とともに報告し「美しい 揺れた光り方が芸術的」と感動した様子でコメント。さらに「めっちゃデカいアジだ やった!!走水のアジだ!!」とアジも釣れたことを明かした。

しかし、後半戦では「太刀魚は歯が鋭く慣れない俺は糸を3回も切られてしまった」と苦戦したことをつづり「結果 太刀魚 俺は6匹!!花音は太刀魚18匹!!」と2人の釣果に大差があったことを報告。「2人で24匹と大きなアジを2匹持って帰った」と説明した。

帰宅後について「花音は早速捌き始めたよ」と報告。最後に「料理研究家だけあってどんな魚でも簡単に捌いて美味しく料理をしてくれる 有り難いね」と感謝をつづった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」

